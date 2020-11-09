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Россия и США достигли плато в переговорах по ДСНВ-3, считают в Госдепе
Россия и США достигли плато в переговорах по ДСНВ-3, считают в Госдепе
Москва и Вашингтон достигли "плато" в переговорах по ДСНВ-3, заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:11
2020-11-09T18:11
россия
стивен биган
государственный департамент сша
владимир путин
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Москва и Вашингтон достигли "плато" в переговорах по ДСНВ-3, заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган."Около трех недель назад Соединенные Штаты и Россия достигли некоего плато, президент Путин дал указание его переговорщикам принять, как требовали США, продление (соглашения) на год и заморозку (числа) боеголовок", - сказал Биган в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).Представитель госдепартамента отметил, что в вопросе продления СНВ-3 трудно даже дать определение "ядерной боеголовки".Он подчеркнул, что США озабочены огромным числом боеголовок и трудностями в их ограничении."Верите или нет, трудно даже дать точное определение, что является ядерной боеголовкой… Но и за пределами достижения (согласия по вопросу) общего термина мониторинг и ограничение их числа будет проблематично", - отметил Биган.Президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20201108/bayden-1583588825.html
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россия, стивен биган, государственный департамент сша, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Россия и США достигли плато в переговорах по ДСНВ-3, считают в Госдепе

18:11 09.11.2020
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Москва и Вашингтон достигли "плато" в переговорах по ДСНВ-3, заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган.
"Около трех недель назад Соединенные Штаты и Россия достигли некоего плато, президент Путин дал указание его переговорщикам принять, как требовали США, продление (соглашения) на год и заморозку (числа) боеголовок", - сказал Биган в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Представитель госдепартамента отметил, что в вопросе продления СНВ-3 трудно даже дать определение "ядерной боеголовки".
Он подчеркнул, что США озабочены огромным числом боеголовок и трудностями в их ограничении.
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"Верите или нет, трудно даже дать точное определение, что является ядерной боеголовкой… Но и за пределами достижения (согласия по вопросу) общего термина мониторинг и ограничение их числа будет проблематично", - отметил Биган.
Президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
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Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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РоссияСтивен БиганГосударственный департамент СШАВладимир ПутинМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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