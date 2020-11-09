https://ria.ru/20201109/drozhzhina-1583674670.html
Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова
Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова
Актриса Наталья Дрожжина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Алексея Баталова, пожаловалась в эфире НТВ... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T03:54
2020-11-09T03:54
2020-11-09T12:42
культура
наталья дрожжина (актриса)
михаил цивин (юрист)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
алексей баталов
общество
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Актриса Наталья Дрожжина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Алексея Баталова, пожаловалась в эфире НТВ на семью артиста.Следствие считает, что из-за аферы, организованной Дрожжиной и ее мужем Михаилом Цивиным, близкие Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли в еще одной, мастерской, а также крупной суммы денег. Супругам грозит до десяти лет лишения свободы.Дрожжина пожаловалась, что семья Баталова не реагирует на ее письма и выдвигает "какие-то условия". "Они говорят: придите без мужа, мы его видеть не хотим. Да неужели это надо быть настолько недалекими людьми! Миша меня, может быть, может назвать дурой. Но Гитане Аркадьевне (вдове артиста. — Прим. ред.) он такого сказать не может", — заявила она.В свою очередь, Цивин "поблагодарил" вдову Баталова "за науку". "Ну, если просто пошутить и сыронизировать, я бы сказал: Гитана Аркадьевна, чтоб вы были здоровы! Что еще я могу ей сказать? Что я могу сказать человеку, благодаря которому я наконец узнал, как хорошо в тюрьме? Спасибо за науку", — сказал юрист.Он также выразил уверенность, что дочь Баталова ввели в заблуждение и настроили против него с Дрожжиной, добавив, что она "в большой опасности".Как заявляли вдова и дочь Баталова, нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. Прежде же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".
https://ria.ru/20201105/batalov-1583283551.html
https://ria.ru/20201104/porgina-1582964659.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист), россия, следственный комитет россии (ск рф), алексей баталов, общество
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Актриса Наталья Дрожжина
, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Алексея Баталова
, пожаловалась в эфире НТВ
на семью артиста.
Следствие
считает, что из-за аферы, организованной Дрожжиной и ее мужем Михаилом Цивиным
, близкие Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли в еще одной, мастерской, а также крупной суммы денег. Супругам грозит до десяти лет лишения свободы.
Дрожжина пожаловалась, что семья Баталова не реагирует на ее письма и выдвигает "какие-то условия". "Они говорят: придите без мужа, мы его видеть не хотим. Да неужели это надо быть настолько недалекими людьми! Миша меня, может быть, может назвать дурой. Но Гитане Аркадьевне (вдове артиста. — Прим. ред.) он такого сказать не может", — заявила она.
В свою очередь, Цивин "поблагодарил" вдову Баталова "за науку". "Ну, если просто пошутить и сыронизировать, я бы сказал: Гитана Аркадьевна, чтоб вы были здоровы! Что еще я могу ей сказать? Что я могу сказать человеку, благодаря которому я наконец узнал, как хорошо в тюрьме? Спасибо за науку", — сказал юрист.
Он также выразил уверенность, что дочь Баталова ввели в заблуждение и настроили против него с Дрожжиной, добавив, что она "в большой опасности".
Как заявляли вдова и дочь Баталова, нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. Прежде же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".