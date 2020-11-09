https://ria.ru/20201109/dollary-1583674134.html

Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары

Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары

Несмотря на то что стоимость американской валюты продолжает увеличиваться, доллары все равно стоит покупать. Дело в том, что рубль продолжит терять позиции, и в РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T03:33

2020-11-09T03:33

2020-11-09T12:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Несмотря на то что стоимость американской валюты продолжает увеличиваться, доллары все равно стоит покупать. Дело в том, что рубль продолжит терять позиции, и в будущем американская валюта может стоить 85 рублей и выше, рассказал агентству Прайм исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.Укрепления рубля к валютам ведущих стран не ожидается из-за нестабильной ситуации, расширения масштабов пандемии коронавирусной инфекции и ухода мировой и российской экономики в глубокую рецессию. По его мнению, эта тенденция продолжится, поскольку причин для укрепления рубля нет: цены на нефть падают и в течение ближайшего года вряд ли вырастут. При этом последствия пандемии могут еще долго сказываться на темпах восстановления мировой и российской экономики."В этой связи сейчас россияне активно приобретают наличную валюту, создавая мультивалютную корзину (доллары, евро, швейцарский франк и так далее) — это наиболее разумный и взвешенный подход при девальвации национальной валюты в экономический кризис", — заключил Иванов.

https://ria.ru/20201106/naskolko-vyrastut-tseny-na-produkty-1583227327.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, доллар, рубль, экономика