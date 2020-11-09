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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201109/dollary-1583674134.html
Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары
Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары
Несмотря на то что стоимость американской валюты продолжает увеличиваться, доллары все равно стоит покупать. Дело в том, что рубль продолжит терять позиции, и в РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T03:33
2020-11-09T12:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
доллар
рубль
экономика
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Несмотря на то что стоимость американской валюты продолжает увеличиваться, доллары все равно стоит покупать. Дело в том, что рубль продолжит терять позиции, и в будущем американская валюта может стоить 85 рублей и выше, рассказал агентству Прайм исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.Укрепления рубля к валютам ведущих стран не ожидается из-за нестабильной ситуации, расширения масштабов пандемии коронавирусной инфекции и ухода мировой и российской экономики в глубокую рецессию. По его мнению, эта тенденция продолжится, поскольку причин для укрепления рубля нет: цены на нефть падают и в течение ближайшего года вряд ли вырастут. При этом последствия пандемии могут еще долго сказываться на темпах восстановления мировой и российской экономики."В этой связи сейчас россияне активно приобретают наличную валюту, создавая мультивалютную корзину (доллары, евро, швейцарский франк и так далее) — это наиболее разумный и взвешенный подход при девальвации национальной валюты в экономический кризис", — заключил Иванов.
https://ria.ru/20201106/naskolko-vyrastut-tseny-na-produkty-1583227327.html
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россия, доллар, рубль, экономика

Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары

03:33 09.11.2020 (обновлено: 12:26 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Несмотря на то что стоимость американской валюты продолжает увеличиваться, доллары все равно стоит покупать. Дело в том, что рубль продолжит терять позиции, и в будущем американская валюта может стоить 85 рублей и выше, рассказал агентству Прайм исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Укрепления рубля к валютам ведущих стран не ожидается из-за нестабильной ситуации, расширения масштабов пандемии коронавирусной инфекции и ухода мировой и российской экономики в глубокую рецессию.

"В этом году отечественная валюта стала первой в мире по темпам девальвации, обогнав турецкую лиру и бразильский реал — рубль потерял более 20% своей стоимости", — отметил эксперт.

По его мнению, эта тенденция продолжится, поскольку причин для укрепления рубля нет: цены на нефть падают и в течение ближайшего года вряд ли вырастут. При этом последствия пандемии могут еще долго сказываться на темпах восстановления мировой и российской экономики.
"В этой связи сейчас россияне активно приобретают наличную валюту, создавая мультивалютную корзину (доллары, евро, швейцарский франк и так далее) — это наиболее разумный и взвешенный подход при девальвации национальной валюты в экономический кризис", — заключил Иванов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссиядолларРубльЭкономика
 
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