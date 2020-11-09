Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары
03:33 09.11.2020 (обновлено: 12:26 09.11.2020)
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Несмотря на то что стоимость американской валюты продолжает увеличиваться, доллары все равно стоит покупать. Дело в том, что рубль продолжит терять позиции, и в будущем американская валюта может стоить 85 рублей и выше, рассказал агентству Прайм исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Укрепления рубля к валютам ведущих стран не ожидается из-за нестабильной ситуации, расширения масштабов пандемии коронавирусной инфекции и ухода мировой и российской экономики в глубокую рецессию.
"В этом году отечественная валюта стала первой в мире по темпам девальвации, обогнав турецкую лиру и бразильский реал — рубль потерял более 20% своей стоимости", — отметил эксперт.
По его мнению, эта тенденция продолжится, поскольку причин для укрепления рубля нет: цены на нефть падают и в течение ближайшего года вряд ли вырастут. При этом последствия пандемии могут еще долго сказываться на темпах восстановления мировой и российской экономики.
"В этой связи сейчас россияне активно приобретают наличную валюту, создавая мультивалютную корзину (доллары, евро, швейцарский франк и так далее) — это наиболее разумный и взвешенный подход при девальвации национальной валюты в экономический кризис", — заключил Иванов.