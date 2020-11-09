https://ria.ru/20201109/dollar-1583773688.html

Курс доллара опустился ниже 76 рублей

Курс доллара опустился ниже 76 рублей

Рубль вырос против основных резервных валют; в ходе торгов на Московской бирже доллар тестировал "круглый" уровень 76 рублей. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:01

2020-11-09T16:01

2020-11-09T18:33

цены на нефть

brent

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Рубль вырос против основных резервных валют; в ходе торгов на Московской бирже доллар тестировал "круглый" уровень 76 рублей.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 15:57 мск падал на 1,44 рубля, до 75,97 рубля, курс евро терял 1,61 рубля, до уровня 90,40 рубля.При этом доллар уже опускался до 75,95 рубля — это минимальный показатель с 22 сентября.В течение дня также росла стоимость нефти марки Brent. На фоне новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса производства компаний BioNTech и Pfizer январские фьючерсы на североморскую нефть подорожали на 7,88 процента, до 42,56 доллара за баррель.Ранее BioNTech сообщила, что их с Pfizer препарат для профилактики COVID-19 показал более чем 90%-ную эффективность. Заявку на регистрацию могут подать уже в ноябре.

https://ria.ru/20201105/tseny-na-neft-padayut--1582849647.html

https://ria.ru/20201105/dollar-1583162728.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, brent, московская биржа, экономика