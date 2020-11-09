https://ria.ru/20201109/dialog-1583723048.html

В Кремле надеются наладить диалог с США после выборов

В Кремле надеются наладить диалог с США после выборов

Россия готова работать с любым президентом США, избранным американцами, надеется, что со следующим американским лидером удастся наладить диалог и договориться о РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:23

2020-11-09T12:23

2020-11-09T12:23

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия готова работать с любым президентом США, избранным американцами, надеется, что со следующим американским лидером удастся наладить диалог и договориться о путях нормализации двухсторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США. Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двухсторонних отношений. Тем более, что значимая часть этих двухсторонних отношений - имеется в виду контекст стабильности и безопасности - касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира", - сказал Песков журналистам.В минувший вторник в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире