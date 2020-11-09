В Кремле надеются наладить диалог с США после выборов
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия готова работать с любым президентом США, избранным американцами, надеется, что со следующим американским лидером удастся наладить диалог и договориться о путях нормализации двухсторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США. Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двухсторонних отношений. Тем более, что значимая часть этих двухсторонних отношений - имеется в виду контекст стабильности и безопасности - касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира", - сказал Песков журналистам.
В минувший вторник в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.