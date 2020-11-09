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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/dialog-1583723048.html
В Кремле надеются наладить диалог с США после выборов
В Кремле надеются наладить диалог с США после выборов
Россия готова работать с любым президентом США, избранным американцами, надеется, что со следующим американским лидером удастся наладить диалог и договориться о РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:23
2020-11-09T12:23
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия готова работать с любым президентом США, избранным американцами, надеется, что со следующим американским лидером удастся наладить диалог и договориться о путях нормализации двухсторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США. Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двухсторонних отношений. Тем более, что значимая часть этих двухсторонних отношений - имеется в виду контекст стабильности и безопасности - касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира", - сказал Песков журналистам.В минувший вторник в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html
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дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле надеются наладить диалог с США после выборов

12:23 09.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
Люди на одной из улиц в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия готова работать с любым президентом США, избранным американцами, надеется, что со следующим американским лидером удастся наладить диалог и договориться о путях нормализации двухсторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США. Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двухсторонних отношений. Тем более, что значимая часть этих двухсторонних отношений - имеется в виду контекст стабильности и безопасности - касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира", - сказал Песков журналистам.
В минувший вторник в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Люди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 08:00Выборы президента США — 2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
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