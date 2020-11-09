https://ria.ru/20201109/deti-1583731877.html

Путин поручил сохранить объемы лечения детей с тяжелыми болезнями

Путин поручил сохранить объемы лечения детей с тяжелыми болезнями

Президент России Владимир Путин поручил сохранить объемы лечения и обеспечения медикаментами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Документ опубликован на... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:56

2020-11-09T12:56

2020-11-09T14:23

здоровье - общество

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сохранить объемы лечения и обеспечения медикаментами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Документ опубликован на сайте Кремля.Ответственными за исполнение назначены премьер Михаил Мишустин и главы регионов. Они должны подготовить доклад о проделанной работе до 1 февраля.Также глава государства поручил кабмину запустить дополнительную программу медицинской помощи таким детям, в том числе проживающим за границей. Источником финансирования должны стать средства, которые начнут поступать в бюджет после повышения НДФЛ. Правительству предстоит определить порядок оказания поддержки. Президент подчеркнул, что приоритет при принятии решений в этой области должны иметь врачи и общественники.Ранее Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ, повысить его ставку с 13 до 15% для доходов сверх пяти миллионов рублей в год, а вырученные деньги направить на нужды детей с орфанными (редкими) заболеваниями. Сейчас документ находится на рассмотрении Госдумы.

https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583346957.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, владимир путин, общество