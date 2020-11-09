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Путин поручил сохранить объемы лечения детей с тяжелыми болезнями
Путин поручил сохранить объемы лечения детей с тяжелыми болезнями
Президент России Владимир Путин поручил сохранить объемы лечения и обеспечения медикаментами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Документ опубликован на... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:56
2020-11-09T14:23
здоровье - общество
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сохранить объемы лечения и обеспечения медикаментами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Документ опубликован на сайте Кремля.Ответственными за исполнение назначены премьер Михаил Мишустин и главы регионов. Они должны подготовить доклад о проделанной работе до 1 февраля.Также глава государства поручил кабмину запустить дополнительную программу медицинской помощи таким детям, в том числе проживающим за границей. Источником финансирования должны стать средства, которые начнут поступать в бюджет после повышения НДФЛ. Правительству предстоит определить порядок оказания поддержки. Президент подчеркнул, что приоритет при принятии решений в этой области должны иметь врачи и общественники.Ранее Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ, повысить его ставку с 13 до 15% для доходов сверх пяти миллионов рублей в год, а вырученные деньги направить на нужды детей с орфанными (редкими) заболеваниями. Сейчас документ находится на рассмотрении Госдумы.
https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583346957.html
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здоровье - общество, михаил мишустин, владимир путин, общество

Путин поручил сохранить объемы лечения детей с тяжелыми болезнями

12:56 09.11.2020 (обновлено: 14:23 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сохранить объемы лечения и обеспечения медикаментами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Документ опубликован на сайте Кремля.
Ответственными за исполнение назначены премьер Михаил Мишустин и главы регионов. Они должны подготовить доклад о проделанной работе до 1 февраля.
Также глава государства поручил кабмину запустить дополнительную программу медицинской помощи таким детям, в том числе проживающим за границей. Источником финансирования должны стать средства, которые начнут поступать в бюджет после повышения НДФЛ.
Правительству предстоит определить порядок оказания поддержки. Президент подчеркнул, что приоритет при принятии решений в этой области должны иметь врачи и общественники.
Ранее Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ, повысить его ставку с 13 до 15% для доходов сверх пяти миллионов рублей в год, а вырученные деньги направить на нужды детей с орфанными (редкими) заболеваниями. Сейчас документ находится на рассмотрении Госдумы.
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