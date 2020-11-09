https://ria.ru/20201109/davlenie-1583826412.html
Жителей центральной России предупредили о высоком атмосферном давлении
Жителей центральной России предупредили о высоком атмосферном давлении
Москва и Центральная Россия на этой неделе будут находиться в области повышенного атмосферного давления - показания почти достигнут 760 миллиметров ртутного... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T20:55
2020-11-09T20:55
2020-11-09T21:15
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583789539_0:0:3110:1749_1400x0_80_0_0_0df4d59f5eb6f89ffcf1cee7d2e6786c.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва и Центральная Россия на этой неделе будут находиться в области повышенного атмосферного давления - показания почти достигнут 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 миллиметров выше нормального, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ближайшую неделю Москва и Центральная Россия будут находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, то есть антициклона, соответственно и показания барометров продолжат расти, причем достигнут почти 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормального", - рассказал Тишковец.По его словам, повышение будет постепенным, не резким."При таком высоком атмосферном давлении до существенных осадков, которые могли бы привести к формированию снежного покрова, дело не дойдет. Если и будут какие-то выпадения незначительного локального снежка вперемешку с дождем, это не в счет, потому что это тут же будет таять, исчезать. Может быть в ближайшие часы, к полуночи, что-то подсыпет, завтра что-то высыпет", - отметил синоптик.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/prognoz-pogody-1583652428.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583789539_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_94b538ed53b1488afd283b8cdbf3fb04.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва
и Центральная Россия на этой неделе будут находиться в области повышенного атмосферного давления - показания почти достигнут 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 миллиметров выше нормального, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"В ближайшую неделю Москва и Центральная Россия будут находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, то есть антициклона, соответственно и показания барометров продолжат расти, причем достигнут почти 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормального", - рассказал Тишковец.
По его словам, повышение будет постепенным, не резким.
"При таком высоком атмосферном давлении до существенных осадков, которые могли бы привести к формированию снежного покрова, дело не дойдет. Если и будут какие-то выпадения незначительного локального снежка вперемешку с дождем, это не в счет, потому что это тут же будет таять, исчезать. Может быть в ближайшие часы, к полуночи, что-то подсыпет, завтра что-то высыпет", - отметил синоптик.