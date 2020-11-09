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Жителей центральной России предупредили о высоком атмосферном давлении
Жителей центральной России предупредили о высоком атмосферном давлении
Москва и Центральная Россия на этой неделе будут находиться в области повышенного атмосферного давления - показания почти достигнут 760 миллиметров ртутного... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T20:55
2020-11-09T21:15
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва и Центральная Россия на этой неделе будут находиться в области повышенного атмосферного давления - показания почти достигнут 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 миллиметров выше нормального, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ближайшую неделю Москва и Центральная Россия будут находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, то есть антициклона, соответственно и показания барометров продолжат расти, причем достигнут почти 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормального", - рассказал Тишковец.По его словам, повышение будет постепенным, не резким."При таком высоком атмосферном давлении до существенных осадков, которые могли бы привести к формированию снежного покрова, дело не дойдет. Если и будут какие-то выпадения незначительного локального снежка вперемешку с дождем, это не в счет, потому что это тут же будет таять, исчезать. Может быть в ближайшие часы, к полуночи, что-то подсыпет, завтра что-то высыпет", - отметил синоптик.
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

Жителей центральной России предупредили о высоком атмосферном давлении

20:55 09.11.2020 (обновлено: 21:15 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновТрубы ТЭЦ на фоне международного делового центра "Москва-Сити" в Москве
Трубы ТЭЦ на фоне международного делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва и Центральная Россия на этой неделе будут находиться в области повышенного атмосферного давления - показания почти достигнут 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 миллиметров выше нормального, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ближайшую неделю Москва и Центральная Россия будут находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, то есть антициклона, соответственно и показания барометров продолжат расти, причем достигнут почти 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормального", - рассказал Тишковец.
По его словам, повышение будет постепенным, не резким.
"При таком высоком атмосферном давлении до существенных осадков, которые могли бы привести к формированию снежного покрова, дело не дойдет. Если и будут какие-то выпадения незначительного локального снежка вперемешку с дождем, это не в счет, потому что это тут же будет таять, исчезать. Может быть в ближайшие часы, к полуночи, что-то подсыпет, завтра что-то высыпет", - отметил синоптик.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
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