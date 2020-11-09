https://ria.ru/20201109/davlenie-1583826412.html

Жителей центральной России предупредили о высоком атмосферном давлении

Жителей центральной России предупредили о высоком атмосферном давлении

Москва и Центральная Россия на этой неделе будут находиться в области повышенного атмосферного давления - показания почти достигнут 760 миллиметров ртутного... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T20:55

2020-11-09T20:55

2020-11-09T21:15

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва и Центральная Россия на этой неделе будут находиться в области повышенного атмосферного давления - показания почти достигнут 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 миллиметров выше нормального, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ближайшую неделю Москва и Центральная Россия будут находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, то есть антициклона, соответственно и показания барометров продолжат расти, причем достигнут почти 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормального", - рассказал Тишковец.По его словам, повышение будет постепенным, не резким."При таком высоком атмосферном давлении до существенных осадков, которые могли бы привести к формированию снежного покрова, дело не дойдет. Если и будут какие-то выпадения незначительного локального снежка вперемешку с дождем, это не в счет, потому что это тут же будет таять, исчезать. Может быть в ближайшие часы, к полуночи, что-то подсыпет, завтра что-то высыпет", - отметил синоптик.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/prognoz-pogody-1583652428.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество