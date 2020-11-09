https://ria.ru/20201109/davlenie-1583800818.html

США ищут новые способы надавить на власти Белоруссии

США ищут новые способы надавить на власти Белоруссии

США изучают, как еще надавить на власти Белоруссии посредством санкций, но одних санкций недостаточно, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:03

2020-11-09T18:03

2020-11-09T20:34

протесты в белоруссии

стивен биган

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США изучают, как еще надавить на власти Белоруссии посредством санкций, но одних санкций недостаточно, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.По его словам, "одних только санкций будет недостаточно, чтобы изменить ход событий в Белоруссии, потребуются также постоянные усилия белорусского народа".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен биган, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире