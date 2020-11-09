США ищут новые способы надавить на власти Белоруссии
18:03 09.11.2020 (обновлено: 20:34 09.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной властями акции протеста "Партизанский марш" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США изучают, как еще надавить на власти Белоруссии посредством санкций, но одних санкций недостаточно, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.
"Соединенные Штаты уже более 10 лет как ввели значительные санкции против высокого руководства Белоруссии, мы расширили их всего несколько недель назад… Мы, как и наши европейские партнеры, продолжаем искать, как мы можем использовать их для дальнейшего давления в случае с Белоруссией", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований.
По его словам, "одних только санкций будет недостаточно, чтобы изменить ход событий в Белоруссии, потребуются также постоянные усилия белорусского народа".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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