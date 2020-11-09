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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201109/davlenie-1583800818.html
США ищут новые способы надавить на власти Белоруссии
США ищут новые способы надавить на власти Белоруссии
США изучают, как еще надавить на власти Белоруссии посредством санкций, но одних санкций недостаточно, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:03
2020-11-09T20:34
протесты в белоруссии
стивен биган
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США изучают, как еще надавить на власти Белоруссии посредством санкций, но одних санкций недостаточно, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.По его словам, "одних только санкций будет недостаточно, чтобы изменить ход событий в Белоруссии, потребуются также постоянные усилия белорусского народа".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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стивен биган, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

США ищут новые способы надавить на власти Белоруссии

18:03 09.11.2020 (обновлено: 20:34 09.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной властями акции протеста "Партизанский марш" в Минске
Участники несанкционированной властями акции протеста Партизанский марш в Минске - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США изучают, как еще надавить на власти Белоруссии посредством санкций, но одних санкций недостаточно, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

"Соединенные Штаты уже более 10 лет как ввели значительные санкции против высокого руководства Белоруссии, мы расширили их всего несколько недель назад… Мы, как и наши европейские партнеры, продолжаем искать, как мы можем использовать их для дальнейшего давления в случае с Белоруссией", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований.

По его словам, "одних только санкций будет недостаточно, чтобы изменить ход событий в Белоруссии, потребуются также постоянные усилия белорусского народа".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСтивен БиганАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
 
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