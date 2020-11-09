https://ria.ru/20201109/chekunkov-1583712741.html
Мишустин внес кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Мишустин внес кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова на должность министра РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:38
2020-11-09T11:38
2020-11-09T11:38
алексей чекунков
фонд развития дальнего востока
дальний восток
арктика
михаил мишустин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики."(Предлагаю на пост – ред.) Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексея Олеговича Чекункова", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Премьер также предложил кандидатуры на пост глав министерств транспорта, энергетики, строительства и природных ресурсов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kabmin-1583711892.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей чекунков, фонд развития дальнего востока, дальний восток, арктика, михаил мишустин, госдума рф, политика