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Мишустин внес кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Мишустин внес кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова на должность министра РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:38
2020-11-09T11:38
алексей чекунков
фонд развития дальнего востока
дальний восток
арктика
михаил мишустин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики."(Предлагаю на пост – ред.) Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексея Олеговича Чекункова", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Премьер также предложил кандидатуры на пост глав министерств транспорта, энергетики, строительства и природных ресурсов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kabmin-1583711892.html
дальний восток
арктика
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алексей чекунков, фонд развития дальнего востока, дальний восток, арктика, михаил мишустин, госдума рф, политика

Мишустин внес кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития

11:38 09.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
"(Предлагаю на пост – ред.) Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексея Олеговича Чекункова", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Премьер также предложил кандидатуры на пост глав министерств транспорта, энергетики, строительства и природных ресурсов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
11:36
Мишустин внес кандидатуры на должности членов правительства
 
Алексей ЧекунковФонд развития Дальнего ВостокаДальний ВостокАрктикаМихаил МишустинГосдума РФПолитика
 
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