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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201109/byudzhet-1583692072.html
Бюджет Ивановской области на 2021 год сохранит соцнаправленность
Бюджет Ивановской области на 2021 год сохранит соцнаправленность
В проекте бюджета Ивановской области на 2021 год предусмотрены все социальные расходы, профинансированы нацпроекты и сохранены востребованные налоговые льготы,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:18
2020-11-09T10:18
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 9 ноя – РИА Новости. В проекте бюджета Ивановской области на 2021 год предусмотрены все социальные расходы, профинансированы нацпроекты и сохранены востребованные налоговые льготы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Доходы на 2021 год запланированы в размере более 45,8 миллиарда рублей. Расходы облбюджета запланированы в сумме 48,6 миллиарда рублей. Из-за сложной экономической ситуации бюджет на 2021 год сформирован с дефицитом. Однако, в связи с тем, что Минфином России для Ивановской области установлен показатель: заемные средства не выше 40 процентов собственных налоговых доходов, это для региона допустимо", – сообщил собеседник агентства.По его словам, расходы социальной направленности традиционно составляют более 60 процентов общего объема бюджета. Так, на финансовое обеспечение территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи предусматривается более 3,6 миллиарда рублей. Впервые программа будет бездефицитной. Дополнительные средства будут направлены в сферу здравоохранения. Приоритетными направлениями расходования средств бюджета также остаются мероприятия в рамках нацпроектов, расходы на которые в 2021 году составят почти 7,6 миллиарда рублей. Пока продолжается диалог с правительством России по выделению дополнительных средств Ивановской области. Результат будет учтен ко второму чтению бюджета и позволит более оптимально подойти к расходам.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул, что меры поддержки сельского хозяйства и бизнеса должны быть сохранены. "Это как раз вклад в будущие доходы и рабочие места, вклад в доходную часть бюджета и возможность в будущем нарастить социальные расходы", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.
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станислав воскресенский

Бюджет Ивановской области на 2021 год сохранит соцнаправленность

10:18 09.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИВАНОВО, 9 ноя – РИА Новости. В проекте бюджета Ивановской области на 2021 год предусмотрены все социальные расходы, профинансированы нацпроекты и сохранены востребованные налоговые льготы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Доходы на 2021 год запланированы в размере более 45,8 миллиарда рублей. Расходы облбюджета запланированы в сумме 48,6 миллиарда рублей. Из-за сложной экономической ситуации бюджет на 2021 год сформирован с дефицитом. Однако, в связи с тем, что Минфином России для Ивановской области установлен показатель: заемные средства не выше 40 процентов собственных налоговых доходов, это для региона допустимо", – сообщил собеседник агентства.
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 11:00Ивановская область
Инвесторам в Ивановской области предоставят инвестналоговый вычет
По его словам, расходы социальной направленности традиционно составляют более 60 процентов общего объема бюджета. Так, на финансовое обеспечение территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи предусматривается более 3,6 миллиарда рублей. Впервые программа будет бездефицитной. Дополнительные средства будут направлены в сферу здравоохранения. Приоритетными направлениями расходования средств бюджета также остаются мероприятия в рамках нацпроектов, расходы на которые в 2021 году составят почти 7,6 миллиарда рублей. Пока продолжается диалог с правительством России по выделению дополнительных средств Ивановской области. Результат будет учтен ко второму чтению бюджета и позволит более оптимально подойти к расходам.
"В 2021 году в Ивановской области сохраняются все востребованные налоговые льготы, дополнительно налогоплательщикам предоставлено право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций и продлены "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения", - добавили в пресс-службе.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул, что меры поддержки сельского хозяйства и бизнеса должны быть сохранены. "Это как раз вклад в будущие доходы и рабочие места, вклад в доходную часть бюджета и возможность в будущем нарастить социальные расходы", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.
 
Ивановская областьСтанислав Воскресенский
 
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