https://ria.ru/20201109/byudzhet-1583692072.html

Бюджет Ивановской области на 2021 год сохранит соцнаправленность

Бюджет Ивановской области на 2021 год сохранит соцнаправленность

В проекте бюджета Ивановской области на 2021 год предусмотрены все социальные расходы, профинансированы нацпроекты и сохранены востребованные налоговые льготы,... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:18

2020-11-09T10:18

2020-11-09T10:18

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 9 ноя – РИА Новости. В проекте бюджета Ивановской области на 2021 год предусмотрены все социальные расходы, профинансированы нацпроекты и сохранены востребованные налоговые льготы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Доходы на 2021 год запланированы в размере более 45,8 миллиарда рублей. Расходы облбюджета запланированы в сумме 48,6 миллиарда рублей. Из-за сложной экономической ситуации бюджет на 2021 год сформирован с дефицитом. Однако, в связи с тем, что Минфином России для Ивановской области установлен показатель: заемные средства не выше 40 процентов собственных налоговых доходов, это для региона допустимо", – сообщил собеседник агентства.По его словам, расходы социальной направленности традиционно составляют более 60 процентов общего объема бюджета. Так, на финансовое обеспечение территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи предусматривается более 3,6 миллиарда рублей. Впервые программа будет бездефицитной. Дополнительные средства будут направлены в сферу здравоохранения. Приоритетными направлениями расходования средств бюджета также остаются мероприятия в рамках нацпроектов, расходы на которые в 2021 году составят почти 7,6 миллиарда рублей. Пока продолжается диалог с правительством России по выделению дополнительных средств Ивановской области. Результат будет учтен ко второму чтению бюджета и позволит более оптимально подойти к расходам.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул, что меры поддержки сельского хозяйства и бизнеса должны быть сохранены. "Это как раз вклад в будущие доходы и рабочие места, вклад в доходную часть бюджета и возможность в будущем нарастить социальные расходы", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.

https://ria.ru/20201030/nalogi-1582232478.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский