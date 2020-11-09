https://ria.ru/20201109/bts-1583689391.html

Участники BTS стали триумфаторами на MTV European Music Awards 2020

Участники BTS стали триумфаторами на MTV European Music Awards 2020

Участники южнокорейской группы BTS стали триумфаторами на прошедшей музыкальной премии MTV European Music Awards 2020. Музыкантов выбрали лучшими в четырех... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:22

2020-11-09T10:22

2020-11-09T10:22

коронавирус covid-19

культура

bts

музыка

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coldplay

lady gaga (стефани джерманотта)

венгрия

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS стали триумфаторами на прошедшей музыкальной премии MTV European Music Awards 2020. Музыкантов выбрали лучшими в четырех основных номинациях, сообщает пресс-служба премии. Бой-бэнд получил награды в категориях: "Лучшая песня" за трек Dynamite, "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Самая большая фанатская база".Лауреатами MTV EMA также стали певицы Леди Гага в номинации "Лучший исполнитель", Cardi B ("Лучший хип-хоп исполнитель") и Хейли Уильямс в категории "Лучший альтернативный исполнитель". Группа Coldplay была признана "Лучшей рок-группой", а французский диджей Дэвид Гетта победил в категории "Лучший танцевальный исполнитель".Увы, из-за пандемии коронавируса премию MTV EMA не удалось провести на одной площадке. Церемония проходила в онлайн-режиме, поэтому артисты записывали выступления из разных уголков мира.В 2021 году MTV EMA должна пройти в Венгрии.Ежегодная премия MTV European Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994. Лауреаты определяются по результатам интернет-голосования.

https://ria.ru/20201015/billboardmusicawards2020-1579909583.html

венгрия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, bts, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, coldplay, lady gaga (стефани джерманотта), венгрия