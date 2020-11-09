https://ria.ru/20201109/bts-1583689391.html
Участники BTS стали триумфаторами на MTV European Music Awards 2020
Участники BTS стали триумфаторами на MTV European Music Awards 2020
Участники южнокорейской группы BTS стали триумфаторами на прошедшей музыкальной премии MTV European Music Awards 2020. Музыкантов выбрали лучшими в четырех... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:22
2020-11-09T10:22
2020-11-09T10:22
коронавирус covid-19
культура
bts
музыка
новости культуры
знаменитости
звезды
coldplay
lady gaga (стефани джерманотта)
венгрия
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS стали триумфаторами на прошедшей музыкальной премии MTV European Music Awards 2020. Музыкантов выбрали лучшими в четырех основных номинациях, сообщает пресс-служба премии. Бой-бэнд получил награды в категориях: "Лучшая песня" за трек Dynamite, "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Самая большая фанатская база".Лауреатами MTV EMA также стали певицы Леди Гага в номинации "Лучший исполнитель", Cardi B ("Лучший хип-хоп исполнитель") и Хейли Уильямс в категории "Лучший альтернативный исполнитель". Группа Coldplay была признана "Лучшей рок-группой", а французский диджей Дэвид Гетта победил в категории "Лучший танцевальный исполнитель".Увы, из-за пандемии коронавируса премию MTV EMA не удалось провести на одной площадке. Церемония проходила в онлайн-режиме, поэтому артисты записывали выступления из разных уголков мира.В 2021 году MTV EMA должна пройти в Венгрии.Ежегодная премия MTV European Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994. Лауреаты определяются по результатам интернет-голосования.
https://ria.ru/20201015/billboardmusicawards2020-1579909583.html
венгрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575985832_12:0:2743:2048_1400x0_80_0_0_d073946a78452bb88cb10b8c15eb7593.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, bts, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, coldplay, lady gaga (стефани джерманотта), венгрия
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости
. Участники южнокорейской группы BTS стали триумфаторами на прошедшей музыкальной премии MTV European Music Awards 2020. Музыкантов выбрали лучшими в четырех основных номинациях, сообщает
пресс-служба премии.
Бой-бэнд получил награды в категориях: "Лучшая песня" за трек Dynamite, "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Самая большая фанатская база".
Лауреатами MTV EMA также стали певицы Леди Гага в номинации "Лучший исполнитель", Cardi B ("Лучший хип-хоп исполнитель") и Хейли Уильямс в категории "Лучший альтернативный исполнитель". Группа Coldplay была признана "Лучшей рок-группой", а французский диджей Дэвид Гетта победил в категории "Лучший танцевальный исполнитель".
Увы, из-за пандемии коронавируса премию MTV EMA не удалось провести на одной площадке. Церемония проходила в онлайн-режиме, поэтому артисты записывали выступления из разных уголков мира.
В 2021 году MTV EMA должна пройти в Венгрии.
Ежегодная премия MTV European Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994. Лауреаты определяются по результатам интернет-голосования.