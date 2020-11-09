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https://ria.ru/20201109/bts-1583689391.html
Участники BTS стали триумфаторами на MTV European Music Awards 2020
Участники BTS стали триумфаторами на MTV European Music Awards 2020
Участники южнокорейской группы BTS стали триумфаторами на прошедшей музыкальной премии MTV European Music Awards 2020. Музыкантов выбрали лучшими в четырех... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:22
2020-11-09T10:22
коронавирус covid-19
культура
bts
музыка
новости культуры
знаменитости
звезды
coldplay
lady gaga (стефани джерманотта)
венгрия
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS стали триумфаторами на прошедшей музыкальной премии MTV European Music Awards 2020. Музыкантов выбрали лучшими в четырех основных номинациях, сообщает пресс-служба премии. Бой-бэнд получил награды в категориях: "Лучшая песня" за трек Dynamite, "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Самая большая фанатская база".Лауреатами MTV EMA также стали певицы Леди Гага в номинации "Лучший исполнитель", Cardi B ("Лучший хип-хоп исполнитель") и Хейли Уильямс в категории "Лучший альтернативный исполнитель". Группа Coldplay была признана "Лучшей рок-группой", а французский диджей Дэвид Гетта победил в категории "Лучший танцевальный исполнитель".Увы, из-за пандемии коронавируса премию MTV EMA не удалось провести на одной площадке. Церемония проходила в онлайн-режиме, поэтому артисты записывали выступления из разных уголков мира.В 2021 году MTV EMA должна пройти в Венгрии.Ежегодная премия MTV European Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994. Лауреаты определяются по результатам интернет-голосования.
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коронавирус covid-19, bts, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, coldplay, lady gaga (стефани джерманотта), венгрия

Участники BTS стали триумфаторами на MTV European Music Awards 2020

10:22 09.11.2020
 
© AP Photo / Chris PizzelloЮжнокорейская k-pop группа BTS
Южнокорейская k-pop группа BTS - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS стали триумфаторами на прошедшей музыкальной премии MTV European Music Awards 2020. Музыкантов выбрали лучшими в четырех основных номинациях, сообщает пресс-служба премии.
Бой-бэнд получил награды в категориях: "Лучшая песня" за трек Dynamite, "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Самая большая фанатская база".
Лауреатами MTV EMA также стали певицы Леди Гага в номинации "Лучший исполнитель", Cardi B ("Лучший хип-хоп исполнитель") и Хейли Уильямс в категории "Лучший альтернативный исполнитель". Группа Coldplay была признана "Лучшей рок-группой", а французский диджей Дэвид Гетта победил в категории "Лучший танцевальный исполнитель".
Увы, из-за пандемии коронавируса премию MTV EMA не удалось провести на одной площадке. Церемония проходила в онлайн-режиме, поэтому артисты записывали выступления из разных уголков мира.
В 2021 году MTV EMA должна пройти в Венгрии.
Ежегодная премия MTV European Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994. Лауреаты определяются по результатам интернет-голосования.
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КультураКоронавирус COVID-19BTSМузыкаНовости культурыЗнаменитостизвездыColdplayLady Gaga (Стефани Джерманотта)Венгрия
 
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