https://ria.ru/20201109/bryansk-1583734930.html

В Брянске чиновница пойдет под суд после ситуации с изъятием девочки

В Брянске чиновница пойдет под суд после ситуации с изъятием девочки

Сотрудница отдела опеки Брянской городской администрации пойдет под суд из-за истории с девочкой, изъятой из приемной семьи с истощением и обморожением ног,... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:15

2020-11-09T13:15

2020-11-09T13:15

бежицкий район

следственный комитет россии (ск рф)

брянск

происшествия

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БРЯНСК, 9 ноя – РИА Новости. Сотрудница отдела опеки Брянской городской администрации пойдет под суд из-за истории с девочкой, изъятой из приемной семьи с истощением и обморожением ног, сообщает СУСК по региону.В июне сообщалось, что из приемной семьи в Брянске госпитализировали истощенную семилетнюю девочку с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело по трем статьям. Как уточняли в СК, девочка была удочерена из приюта супружеской парой, где уже воспитывались шесть родных детей. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, следствию стало известно из сообщений в СМИ.Опекуна девочки задержали. По версии следствия, женщина содержала приемную дочь в условиях, не пригодных для проживания ребенка, не кормила ее и запирала ее одну на длительное время в одной из комнат дома, в результате чего здоровью ребенка нанесен серьезный урон: в тот момент, когда девочку изъяли из семьи, она весила всего 9 килограммов. В настоящее время расследование в отношении женщины завершено и передано в прокуратуру.Помимо этого, следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении начальника группы опеки и попечительства комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации."Она обвиняется в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью приемной 7-летней девочке в Бежицком районе города Брянска (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.Следствие установило, что обвиняемая в течение четырех лет недобросовестно относилась к исполнению своих служебных обязанностей, должным образом не организовала надзор за деятельностью приемной матери и оказание помощи в воспитании и лечении девочки. Следствие полагает, что чиновница не обеспечила защиту прав и законных интересов ребенка, в результате чего малолетней причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, а его материалы с обвинительным заключением переданы для его утверждения.

https://ria.ru/20201105/rebenok-1583140653.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200113/1563382189.html

бежицкий район

брянск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бежицкий район, следственный комитет россии (ск рф), брянск, происшествия