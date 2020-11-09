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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201109/biryukov-1583741406.html
Заммэра: москвичи стали реже обращаться в Единый диспетчерский центр
Заммэра: москвичи стали реже обращаться в Единый диспетчерский центр
В Москве сократилось число обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Единый диспетчерский центр, что свидетельствует о высоком качестве... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:42
2020-11-09T13:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Москве сократилось число обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Единый диспетчерский центр, что свидетельствует о высоком качестве предоставляемых услуг, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков."За январь - октябрь 2020 года в ЕДЦ поступило более 4 миллионов заявок, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тематика обращений практически не изменилась, большинство из них касается освещения в подъездах и работы лифтов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что каждая заявка оперативно передается в работу профильным службам Комплекса городского хозяйства. Ее выполнение строго контролируется."Мы со своей стороны уделяем большое внимание качеству услуг, которые предоставляются жителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Главная задача - в домах москвичей всегда должны быть вода, тепло, электричество, и городские службы с ней достойно справляются", - рассказал Бирюков.Он подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения мегаполиса работают слаженно и без сбоев, а на случай нештатных ситуаций созданы необходимые резервы.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что москвичи могут обратиться в ЕДЦ с любым вопросом, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством.Он уточнил, что оставить обращение можно, позвонив на единый многоканальный телефон +7 (495) 539-53-53, или создав заявку в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". ЕДЦ принимает звонки круглосуточно, одновременно на линии могут работать до 150 операторов.
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петр бирюков

Заммэра: москвичи стали реже обращаться в Единый диспетчерский центр

13:42 09.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Москве сократилось число обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Единый диспетчерский центр, что свидетельствует о высоком качестве предоставляемых услуг, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"За январь - октябрь 2020 года в ЕДЦ поступило более 4 миллионов заявок, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тематика обращений практически не изменилась, большинство из них касается освещения в подъездах и работы лифтов", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что каждая заявка оперативно передается в работу профильным службам Комплекса городского хозяйства. Ее выполнение строго контролируется.
"Мы со своей стороны уделяем большое внимание качеству услуг, которые предоставляются жителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Главная задача - в домах москвичей всегда должны быть вода, тепло, электричество, и городские службы с ней достойно справляются", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения мегаполиса работают слаженно и без сбоев, а на случай нештатных ситуаций созданы необходимые резервы.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что москвичи могут обратиться в ЕДЦ с любым вопросом, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством.
"По всем видам работ, а их в общей сложности более 300, установлены нормативные сроки. Например, упавшее во дворе дерево должны убрать максимум за сутки, устранить неисправность освещения в подъезде – максимум за 12 часов", - подчеркнул Бирюков.
Он уточнил, что оставить обращение можно, позвонив на единый многоканальный телефон +7 (495) 539-53-53, или создав заявку в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". ЕДЦ принимает звонки круглосуточно, одновременно на линии могут работать до 150 операторов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр Бирюков
 
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