США и Россия хотят продлить СНВ-3, вопрос в условиях, заявил Биган
© AP Photo / Mindaugas KulbisПервый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США и Россия поддерживают контроль над вооружениями, хотят продлить договор СНВ-3, но вопрос в условиях, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.
"Я думаю, что в общем диспозиция обеих стран такова, что они поддерживают контроль над стратегическими вооружениями, они хотят продлить СНВ-3, но вопрос в том, при каких обстоятельствах, на каких условиях, с какими изменениями", - сказал Биган во время онлайн-дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
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