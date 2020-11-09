https://ria.ru/20201109/bezrabotitsa-1583768836.html

Власти Калужской области рассказали о низком уровне безработицы в регионе

Власти Калужской области рассказали о низком уровне безработицы в регионе

Калужская область заняла восьмое место в топе регионов с самым низким уровнем безработицы, сообщило правительство региона. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:39

2020-11-09T15:39

2020-11-09T16:02

калужская область

владислав шапша

калужская область

общество

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КАЛУГА, 9 ноя – РИА Новости. Калужская область заняла восьмое место в топе регионов с самым низким уровнем безработицы, сообщило правительство региона.В понедельник на очередном заседании регионального правительства, которое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Владислав Шапша, обсуждалось положение дел на рынке труда в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции."По словам главы областного министерства труда и социальной защиты Павла Коновалова, в Калужской области – один из самых низких уровней безработицы. По этому показателю она находится на четвертом месте в ЦФО и на восьмом - в Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время уровень зарегистрированной безработицы в регионе составляет 1,96%. До конца года ожидается его снижение до 1,8%, а с начала 2021 года – выход на уровень безработицы "доковидного" периода – 0,4%."В течение ноября-декабря будет задействован механизм временной занятости и общественных работ. В них примут участие порядка 700 безработных граждан. С предприятиями области в этом направлении ведется активная работа", - сообщает областное правительство.В ходе обсуждения Шапша отметил, что существующая положительная динамика по сокращению уровня безработицы является результатом в том числе и тех решений, которые региональные власти приняли весной, разрешив предприятиям возобновить работу."В течение следующего года мы планируем вернуться к "докоронавирусному" показателю безработицы - 0,4%... Чтобы не создавать угрозы для закрытий предприятий, рисков для людей и в плане здоровья, и с точки зрения занятости, руководители компаний и организаций должны обеспечить неукоснительное соблюдение всех санитарных норм при организации труда", - написал губернатор региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20201104/vrachi-1583016738.html

https://ria.ru/20201029/podderzhka-1582129092.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калужская область, общество