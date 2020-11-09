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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201109/bezrabotitsa-1583768836.html
Власти Калужской области рассказали о низком уровне безработицы в регионе
Власти Калужской области рассказали о низком уровне безработицы в регионе
Калужская область заняла восьмое место в топе регионов с самым низким уровнем безработицы, сообщило правительство региона. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:39
2020-11-09T16:02
калужская область
владислав шапша
калужская область
общество
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КАЛУГА, 9 ноя – РИА Новости. Калужская область заняла восьмое место в топе регионов с самым низким уровнем безработицы, сообщило правительство региона.В понедельник на очередном заседании регионального правительства, которое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Владислав Шапша, обсуждалось положение дел на рынке труда в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции."По словам главы областного министерства труда и социальной защиты Павла Коновалова, в Калужской области – один из самых низких уровней безработицы. По этому показателю она находится на четвертом месте в ЦФО и на восьмом - в Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время уровень зарегистрированной безработицы в регионе составляет 1,96%. До конца года ожидается его снижение до 1,8%, а с начала 2021 года – выход на уровень безработицы "доковидного" периода – 0,4%."В течение ноября-декабря будет задействован механизм временной занятости и общественных работ. В них примут участие порядка 700 безработных граждан. С предприятиями области в этом направлении ведется активная работа", - сообщает областное правительство.В ходе обсуждения Шапша отметил, что существующая положительная динамика по сокращению уровня безработицы является результатом в том числе и тех решений, которые региональные власти приняли весной, разрешив предприятиям возобновить работу."В течение следующего года мы планируем вернуться к "докоронавирусному" показателю безработицы - 0,4%... Чтобы не создавать угрозы для закрытий предприятий, рисков для людей и в плане здоровья, и с точки зрения занятости, руководители компаний и организаций должны обеспечить неукоснительное соблюдение всех санитарных норм при организации труда", - написал губернатор региона в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20201104/vrachi-1583016738.html
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владислав шапша, калужская область, общество

Власти Калужской области рассказали о низком уровне безработицы в регионе

15:39 09.11.2020 (обновлено: 16:02 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 9 ноя – РИА Новости. Калужская область заняла восьмое место в топе регионов с самым низким уровнем безработицы, сообщило правительство региона.
В понедельник на очередном заседании регионального правительства, которое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Владислав Шапша, обсуждалось положение дел на рынке труда в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
"По словам главы областного министерства труда и социальной защиты Павла Коновалова, в Калужской области – один из самых низких уровней безработицы. По этому показателю она находится на четвертом месте в ЦФО и на восьмом - в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время уровень зарегистрированной безработицы в регионе составляет 1,96%. До конца года ожидается его снижение до 1,8%, а с начала 2021 года – выход на уровень безработицы "доковидного" периода – 0,4%.
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"В течение ноября-декабря будет задействован механизм временной занятости и общественных работ. В них примут участие порядка 700 безработных граждан. С предприятиями области в этом направлении ведется активная работа", - сообщает областное правительство.
В ходе обсуждения Шапша отметил, что существующая положительная динамика по сокращению уровня безработицы является результатом в том числе и тех решений, которые региональные власти приняли весной, разрешив предприятиям возобновить работу.
"В течение следующего года мы планируем вернуться к "докоронавирусному" показателю безработицы - 0,4%... Чтобы не создавать угрозы для закрытий предприятий, рисков для людей и в плане здоровья, и с точки зрения занятости, руководители компаний и организаций должны обеспечить неукоснительное соблюдение всех санитарных норм при организации труда", - написал губернатор региона в своем Telegram-канале.
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