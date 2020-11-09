https://ria.ru/20201109/belgiya-1583798811.html

В Бельгии хотят закрепить "третий пол" в свидетельствах о рождении

В Бельгии хотят закрепить "третий пол" в свидетельствах о рождении

Правительство Бельгии намерено внести изменения в процедуру регистрации гендерной принадлежности в свидетельствах о рождении, добавив в графу "пол", помимо... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T17:52

2020-11-09T17:52

2020-11-09T21:33

бельгия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Правительство Бельгии намерено внести изменения в процедуру регистрации гендерной принадлежности в свидетельствах о рождении, добавив в графу "пол", помимо мужского (М) и женского (Ж), третий вариант – Х, сообщает информационное агентство Belga.Согласно планам бельгийского кабинета министров, озвученным ранее министром юстиции страны Винсентом ван Квикенборном, внесение изменений необходимо оформить на законодательном уровне, чтобы привести соответствующий закон в соответствие с принятыми ранее решениями Конституционного суда.По словам Квикенборна, этот "чувствительный" для общества вопрос должен быть урегулирован в кратчайшие сроки, поэтому в ближайшее время в федеральном парламенте планируется инициировать "открытое и свободное" обсуждение деталей предстоящих законодательных изменений.Власти Бельгии ранее уже пошли навстречу трансгендерам. В 2018 году были облегчены процедуры изменения записи о половой принадлежности и имени в документах. Сейчас бельгийцы могут подать в местные органы власти заявление о смене пола в официальных документах исключительно на основании самоидентификации без предоставления медицинских доказательств смены пола, а лишь официально заявив властям, что, к примеру, запись в свидетельстве о рождении не соответствует осознанию собственной гендерной принадлежности.Ранее административная процедура предполагала наличие медицинских предпосылок, в частности, проведенной операции по смене пола.При этом изначально менять пол можно было только один раз. Процедуры отмены принятого решения предусмотрено не было. Однако позднее суд счел и это положение дискриминационным.В том же 2018 году организации, выступающие в защиту ЛГБТ, решили пойти дальше и предложили "прекратить дискриминацию тех, кто не вписывается в бинарную гендерную систему", то есть не ассоциирует себя ни с мужским, ни с женским полом, или же может периодически менять гендерную самоидентификацию.В 2019 году Конституционный суд признал, что закон обошел вниманием таких людей, которые не хотят, чтобы в их свидетельстве о рождении указывали мужской или женский пол, не оставив им иного варианта.Этот пробел в законодательстве теперь и должны исправить бельгийские депутаты.В октябре этого года в состав нового правительства Бельгии впервые в европейской истории вошла женщина-трансгендер Петра де Суттер, занявшая пост вице-премьера и министра по делам госслужбы и государственных организаций.Гинеколог по профессии Петра де Суттер сменила пол в 2004 году. В 2014 году она занялась политикой, став первым парламентарием-трансгендером в Бельгии. В частности, де Суттер занималась защитой прав ЛГБТ. В 2019 году она избралась в Европейский парламент от партии "зелёных".

https://radiosputnik.ria.ru/20191218/1562531909.html

https://ria.ru/20201006/transgendery-1578292794.html

https://ria.ru/20200714/1574351053.html

бельгия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бельгия, в мире