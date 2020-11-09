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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/bayden-1583784561.html
Байден постарается восстановить команду союзников США, считает Косачев
Байден постарается восстановить команду союзников США, считает Косачев
Демократ Джо Байден, заявивший о своей победе на выборах президента США, после вступления в должность постарается вновь объединить натовских союзников страны... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:45
2020-11-09T16:45
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
константин косачев
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден, заявивший о своей победе на выборах президента США, после вступления в должность постарается вновь объединить натовских союзников страны вокруг Вашингтона, в отличие от Дональда Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.По мнению законодателя, Байден будет стараться восстановить эту команду лидеров западного неолиберального мира, который в состоянии "единым кулаком противостоять новым "вызовам и угрозам", будь то Китай, Россия, Иран, Северная Корея".По мнению сенатора, Байден будет действовать в этом направлении."Тот ресурс, который у него есть, он будет задействован для консолидации союзнического лагеря вокруг США в полном объеме", - заключил парламентарий.По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201109/bayden-1583739185.html
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дональд трамп, константин косачев, джо байден, сша, в мире

Байден постарается восстановить команду союзников США, считает Косачев

16:45 09.11.2020
 
© REUTERS / Brian SnyderКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© REUTERS / Brian Snyder
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден, заявивший о своей победе на выборах президента США, после вступления в должность постарается вновь объединить натовских союзников страны вокруг Вашингтона, в отличие от Дональда Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Дональд Трамп многое порушил за свои четыре года (президентства - ред.). Байден будет действовать от противного, ему будет достаточно легко и комфортно возвращать доверие к США со стороны натовских союзников Вашингтона", - сказал сенатор в понедельник в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ".

По мнению законодателя, Байден будет стараться восстановить эту команду лидеров западного неолиберального мира, который в состоянии "единым кулаком противостоять новым "вызовам и угрозам", будь то Китай, Россия, Иран, Северная Корея".
По мнению сенатора, Байден будет действовать в этом направлении.
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"Тот ресурс, который у него есть, он будет задействован для консолидации союзнического лагеря вокруг США в полном объеме", - заключил парламентарий.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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