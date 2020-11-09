Байден постарается восстановить команду союзников США, считает Косачев
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден, заявивший о своей победе на выборах президента США, после вступления в должность постарается вновь объединить натовских союзников страны вокруг Вашингтона, в отличие от Дональда Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Дональд Трамп многое порушил за свои четыре года (президентства - ред.). Байден будет действовать от противного, ему будет достаточно легко и комфортно возвращать доверие к США со стороны натовских союзников Вашингтона", - сказал сенатор в понедельник в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ".
По мнению законодателя, Байден будет стараться восстановить эту команду лидеров западного неолиберального мира, который в состоянии "единым кулаком противостоять новым "вызовам и угрозам", будь то Китай, Россия, Иран, Северная Корея".
По мнению сенатора, Байден будет действовать в этом направлении.
"Тот ресурс, который у него есть, он будет задействован для консолидации союзнического лагеря вокруг США в полном объеме", - заключил парламентарий.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.