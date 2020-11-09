https://ria.ru/20201109/bayden-1583784561.html

Байден постарается восстановить команду союзников США, считает Косачев

Байден постарается восстановить команду союзников США, считает Косачев

Демократ Джо Байден, заявивший о своей победе на выборах президента США, после вступления в должность постарается вновь объединить натовских союзников страны... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:45

2020-11-09T16:45

2020-11-09T16:45

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

константин косачев

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден, заявивший о своей победе на выборах президента США, после вступления в должность постарается вновь объединить натовских союзников страны вокруг Вашингтона, в отличие от Дональда Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.По мнению законодателя, Байден будет стараться восстановить эту команду лидеров западного неолиберального мира, который в состоянии "единым кулаком противостоять новым "вызовам и угрозам", будь то Китай, Россия, Иран, Северная Корея".По мнению сенатора, Байден будет действовать в этом направлении."Тот ресурс, который у него есть, он будет задействован для консолидации союзнического лагеря вокруг США в полном объеме", - заключил парламентарий.По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201109/bayden-1583739185.html

https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, константин косачев, джо байден, сша, в мире