https://ria.ru/20201109/bayden-1583739185.html

Меркель назвала приоритеты работы с Байденом

Меркель назвала приоритеты работы с Байденом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала борьбу с пандемией, изменением климата, терроризмом, обеспечение свободной торговли в мире приоритетами совместной работы... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:33

2020-11-09T13:33

2020-11-09T13:33

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

нато

ангела меркель

джо байден

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала борьбу с пандемией, изменением климата, терроризмом, обеспечение свободной торговли в мире приоритетами совместной работы Германии и США при новой администрации Джо Байдена."Дружба наших обеих стран доказывала свою ценность на протяжении десятилетий. Многие здесь, как и там, любят эту американо-немецкую дружбу. Это наша общая ценность. Мы должны и далее работать вместе, постоянно сводить вместе новые поколения немцев и американцев, европейцев и американцев. Мы союзники в НАТО, мы разделяем основополагающие ценности достоинства личности, демократии и верховенства права, мы разделяем общие интересы", - заявила Меркель журналистам в понедельник.Меркель подчеркнула, что в ФРГ и ЕС знают, что "должны взять на себя больше ответственности в этом партнерстве". "Америка была и остается нашим важнейшим союзником, но от нас ждут – и справедливо – более активных собственных действий по обеспечению своей безопасности и защите своих принципов в мире. Мы, европейцы, уже довольно долго идем по этому пути. Избиратели и избирательницы вверили Джо Байдену и Камале Харрис большую ответственность в богатое на конфликты время", - заявила Меркель, пожелав им сил и успеха.В США 3 ноября прошли выборы президента. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Ряд глав государств и высокопоставленных политиков уже поздравили Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги еще не подведены. Камала Харрис в случае победы Байдена займет пост вице-президента.

https://ria.ru/20201109/bayden-1583685166.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

германия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, нато, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире