Меркель назвала приоритеты работы с Байденом
БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала борьбу с пандемией, изменением климата, терроризмом, обеспечение свободной торговли в мире приоритетами совместной работы Германии и США при новой администрации Джо Байдена.
"Дружба наших обеих стран доказывала свою ценность на протяжении десятилетий. Многие здесь, как и там, любят эту американо-немецкую дружбу. Это наша общая ценность. Мы должны и далее работать вместе, постоянно сводить вместе новые поколения немцев и американцев, европейцев и американцев. Мы союзники в НАТО, мы разделяем основополагающие ценности достоинства личности, демократии и верховенства права, мы разделяем общие интересы", - заявила Меркель журналистам в понедельник.
Она отметила, что США и Германия как часть ЕС должны быть вместе, чтобы бороться с крупнейшими вызовами современности. "Плечом к плечу в тяжелом испытании пандемии коронавируса, плечом к плечу в борьбе с потеплением климата и его глобальными последствиями, в борьбе с терроризмом. Вместе за открытую мировую экономику и свободную торговлю", - добавила канцлер.
Меркель подчеркнула, что в ФРГ и ЕС знают, что "должны взять на себя больше ответственности в этом партнерстве". "Америка была и остается нашим важнейшим союзником, но от нас ждут – и справедливо – более активных собственных действий по обеспечению своей безопасности и защите своих принципов в мире. Мы, европейцы, уже довольно долго идем по этому пути. Избиратели и избирательницы вверили Джо Байдену и Камале Харрис большую ответственность в богатое на конфликты время", - заявила Меркель, пожелав им сил и успеха.
В США 3 ноября прошли выборы президента. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Ряд глав государств и высокопоставленных политиков уже поздравили Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги еще не подведены. Камала Харрис в случае победы Байдена займет пост вице-президента.
4 ноября, 02:27ИнфографикаИтоги президентских выборов в США