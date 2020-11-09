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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/bayden-1583739185.html
Меркель назвала приоритеты работы с Байденом
Меркель назвала приоритеты работы с Байденом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала борьбу с пандемией, изменением климата, терроризмом, обеспечение свободной торговли в мире приоритетами совместной работы... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:33
2020-11-09T13:33
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
нато
ангела меркель
джо байден
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала борьбу с пандемией, изменением климата, терроризмом, обеспечение свободной торговли в мире приоритетами совместной работы Германии и США при новой администрации Джо Байдена."Дружба наших обеих стран доказывала свою ценность на протяжении десятилетий. Многие здесь, как и там, любят эту американо-немецкую дружбу. Это наша общая ценность. Мы должны и далее работать вместе, постоянно сводить вместе новые поколения немцев и американцев, европейцев и американцев. Мы союзники в НАТО, мы разделяем основополагающие ценности достоинства личности, демократии и верховенства права, мы разделяем общие интересы", - заявила Меркель журналистам в понедельник.Меркель подчеркнула, что в ФРГ и ЕС знают, что "должны взять на себя больше ответственности в этом партнерстве". "Америка была и остается нашим важнейшим союзником, но от нас ждут – и справедливо – более активных собственных действий по обеспечению своей безопасности и защите своих принципов в мире. Мы, европейцы, уже довольно долго идем по этому пути. Избиратели и избирательницы вверили Джо Байдену и Камале Харрис большую ответственность в богатое на конфликты время", - заявила Меркель, пожелав им сил и успеха.В США 3 ноября прошли выборы президента. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Ряд глав государств и высокопоставленных политиков уже поздравили Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги еще не подведены. Камала Харрис в случае победы Байдена займет пост вице-президента.
https://ria.ru/20201109/bayden-1583685166.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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дональд трамп, нато, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире

Меркель назвала приоритеты работы с Байденом

13:33 09.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала борьбу с пандемией, изменением климата, терроризмом, обеспечение свободной торговли в мире приоритетами совместной работы Германии и США при новой администрации Джо Байдена.
"Дружба наших обеих стран доказывала свою ценность на протяжении десятилетий. Многие здесь, как и там, любят эту американо-немецкую дружбу. Это наша общая ценность. Мы должны и далее работать вместе, постоянно сводить вместе новые поколения немцев и американцев, европейцев и американцев. Мы союзники в НАТО, мы разделяем основополагающие ценности достоинства личности, демократии и верховенства права, мы разделяем общие интересы", - заявила Меркель журналистам в понедельник.

Она отметила, что США и Германия как часть ЕС должны быть вместе, чтобы бороться с крупнейшими вызовами современности. "Плечом к плечу в тяжелом испытании пандемии коронавируса, плечом к плечу в борьбе с потеплением климата и его глобальными последствиями, в борьбе с терроризмом. Вместе за открытую мировую экономику и свободную торговлю", - добавила канцлер.

Меркель подчеркнула, что в ФРГ и ЕС знают, что "должны взять на себя больше ответственности в этом партнерстве". "Америка была и остается нашим важнейшим союзником, но от нас ждут – и справедливо – более активных собственных действий по обеспечению своей безопасности и защите своих принципов в мире. Мы, европейцы, уже довольно долго идем по этому пути. Избиратели и избирательницы вверили Джо Байдену и Камале Харрис большую ответственность в богатое на конфликты время", - заявила Меркель, пожелав им сил и успеха.
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В США 3 ноября прошли выборы президента. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Ряд глав государств и высокопоставленных политиков уже поздравили Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги еще не подведены. Камала Харрис в случае победы Байдена займет пост вице-президента.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампНАТОАнгела МеркельДжо БайденГерманияСШАВ мире
 
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