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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/bayden-1583729533.html
В Кремле объяснили, почему Путин еще не поздравил Байдена с победой
В Кремле объяснили, почему Путин еще не поздравил Байдена с победой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин еще не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:48
2020-11-09T15:53
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин еще не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.Когда победил Трамп, Кремль официально поздравил его сразу после объявления результатов голосования.По словам Пескова, разница "совершенно очевидна", поскольку Трамп уже заявил о планах оспорить исход выборов в суде. Его юристы подготовили иски в суды разных штатов."Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления. Тогда (на предыдущих президентских выборах. — Прим. ред.) не было анонсов юридического оспаривания", — пояснил он.Третьего ноября в США прошли выборы президента. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ сообщили о победе представителя Демократической партии Джо Байдена. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
https://ria.ru/20201109/bayden-1583685166.html
россия
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россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле объяснили, почему Путин еще не поздравил Байдена с победой

12:48 09.11.2020 (обновлено: 15:53 09.11.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин еще не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.
Когда победил Трамп, Кремль официально поздравил его сразу после объявления результатов голосования.
По словам Пескова, разница "совершенно очевидна", поскольку Трамп уже заявил о планах оспорить исход выборов в суде. Его юристы подготовили иски в суды разных штатов.
"Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления. Тогда (на предыдущих президентских выборах. — Прим. ред.) не было анонсов юридического оспаривания", — пояснил он.
Третьего ноября в США прошли выборы президента. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ сообщили о победе представителя Демократической партии Джо Байдена.
Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение.
По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
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