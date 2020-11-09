В Кремле объяснили, почему Путин еще не поздравил Байдена с победой
12:48 09.11.2020 (обновлено: 15:53 09.11.2020)
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин еще не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.
Когда победил Трамп, Кремль официально поздравил его сразу после объявления результатов голосования.
По словам Пескова, разница "совершенно очевидна", поскольку Трамп уже заявил о планах оспорить исход выборов в суде. Его юристы подготовили иски в суды разных штатов.
"Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления. Тогда (на предыдущих президентских выборах. — Прим. ред.) не было анонсов юридического оспаривания", — пояснил он.
Третьего ноября в США прошли выборы президента. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ сообщили о победе представителя Демократической партии Джо Байдена.
Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение.
По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.