https://ria.ru/20201109/bayden-1583729533.html

В Кремле объяснили, почему Путин еще не поздравил Байдена с победой

В Кремле объяснили, почему Путин еще не поздравил Байдена с победой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин еще не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:48

2020-11-09T12:48

2020-11-09T15:53

выборы президента сша — 2020

россия

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин еще не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.Когда победил Трамп, Кремль официально поздравил его сразу после объявления результатов голосования.По словам Пескова, разница "совершенно очевидна", поскольку Трамп уже заявил о планах оспорить исход выборов в суде. Его юристы подготовили иски в суды разных штатов."Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления. Тогда (на предыдущих президентских выборах. — Прим. ред.) не было анонсов юридического оспаривания", — пояснил он.Третьего ноября в США прошли выборы президента. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ сообщили о победе представителя Демократической партии Джо Байдена. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

https://ria.ru/20201109/bayden-1583685166.html

россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире