Штаб Байдена направил запрос о признании его избранным президентом США
09:23 09.11.2020 (обновлено: 10:02 09.11.2020)
© REUTERS / Kevin LamarqueСторонники кандидата в президенты Джо Байдена празднуют после того как СМИ объявили Байдена победителем
В документе утверждается, что победа демократа на выборах получила "независимое подтверждение", поэтому ведомство должно "безотлагательно признать Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом".
"Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, продемонстрирует ли федеральное правительство ясно и без промедления готовность выполнить волю американского народа и осуществить гладкую и спокойную передачу власти", — говорится в обращении.
Ведущие американские СМИ сообщили о победе на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он также провозгласил себя победителем. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение, его адвокаты подготовили иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
Ранее газета Politico сообщила, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказалась признавать победу кандидата от Демократической партии на выборах. Как объяснили эксперты, без подтверждения главы ведомства Байден не сможет получить доступ к финансовым ресурсам. Мерфи, в свою очередь, представляет Республиканскую партию. Эмили Мерфи получила должность при Трампе в 2017 году.