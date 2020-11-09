https://ria.ru/20201109/bayden-1583685166.html

Штаб Байдена направил запрос о признании его избранным президентом США

Штаб Байдена направил запрос о признании его избранным президентом США

Представители штаба Джозефа Байдена направили в Управление общих служб США запрос о признании политика избранным президентом страны. Об этом сообщает Fox News. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T09:23

2020-11-09T09:23

2020-11-09T10:02

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Представители штаба Джозефа Байдена направили в Управление общих служб США запрос о признании политика избранным президентом страны. Об этом сообщает Fox News.В документе утверждается, что победа демократа на выборах получила "независимое подтверждение", поэтому ведомство должно "безотлагательно признать Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом".Ведущие американские СМИ сообщили о победе на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он также провозгласил себя победителем. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение, его адвокаты подготовили иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.Ранее газета Politico сообщила, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказалась признавать победу кандидата от Демократической партии на выборах. Как объяснили эксперты, без подтверждения главы ведомства Байден не сможет получить доступ к финансовым ресурсам. Мерфи, в свою очередь, представляет Республиканскую партию. Эмили Мерфи получила должность при Трампе в 2017 году.

https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html

https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире