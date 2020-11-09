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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/bayden-1583685166.html
Штаб Байдена направил запрос о признании его избранным президентом США
Штаб Байдена направил запрос о признании его избранным президентом США
Представители штаба Джозефа Байдена направили в Управление общих служб США запрос о признании политика избранным президентом страны. Об этом сообщает Fox News. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T09:23
2020-11-09T10:02
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Представители штаба Джозефа Байдена направили в Управление общих служб США запрос о признании политика избранным президентом страны. Об этом сообщает Fox News.В документе утверждается, что победа демократа на выборах получила "независимое подтверждение", поэтому ведомство должно "безотлагательно признать Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом".Ведущие американские СМИ сообщили о победе на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он также провозгласил себя победителем. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение, его адвокаты подготовили иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.Ранее газета Politico сообщила, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказалась признавать победу кандидата от Демократической партии на выборах. Как объяснили эксперты, без подтверждения главы ведомства Байден не сможет получить доступ к финансовым ресурсам. Мерфи, в свою очередь, представляет Республиканскую партию. Эмили Мерфи получила должность при Трампе в 2017 году.
https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Штаб Байдена направил запрос о признании его избранным президентом США

09:23 09.11.2020 (обновлено: 10:02 09.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueСторонники кандидата в президенты Джо Байдена празднуют после того как СМИ объявили Байдена победителем
Сторонники кандидата в президенты Джо Байдена празднуют после того как СМИ объявили Байдена победителем - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Представители штаба Джозефа Байдена направили в Управление общих служб США запрос о признании политика избранным президентом страны. Об этом сообщает Fox News.
В документе утверждается, что победа демократа на выборах получила "независимое подтверждение", поэтому ведомство должно "безотлагательно признать Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом".
Люди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 08:00Выборы президента США — 2020
Итог выборов в США: проиграло большинство

"Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, продемонстрирует ли федеральное правительство ясно и без промедления готовность выполнить волю американского народа и осуществить гладкую и спокойную передачу власти", — говорится в обращении.

Ведущие американские СМИ сообщили о победе на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он также провозгласил себя победителем. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение, его адвокаты подготовили иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
Ранее газета Politico сообщила, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказалась признавать победу кандидата от Демократической партии на выборах. Как объяснили эксперты, без подтверждения главы ведомства Байден не сможет получить доступ к финансовым ресурсам. Мерфи, в свою очередь, представляет Республиканскую партию. Эмили Мерфи получила должность при Трампе в 2017 году.
Люди на улице Филадельфии после объявления о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 13:42Выборы президента США — 2020
Освободились от зла или украли голоса. Как США встречают победу Байдена
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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