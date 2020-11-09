https://ria.ru/20201109/bashkiriya-1583682587.html

В Башкирии вводят режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Башкирии вводят режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями вводится в Башкирии с 10 ноября, заявил глава... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T08:52

2020-11-09T08:52

2020-11-09T08:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

радий хабиров

минздрав башкирии

коронавирусы

здоровье - общество

единая россия

общество

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УФА, 9 ноя – РИА Новости. Обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями вводится в Башкирии с 10 ноября, заявил глава республики Радий Хабиров."Я подпишу сегодня указ о переводе жителей 65 лет и старше и с хроническими заболеваниями на обязательный режим самоизоляции. Это значит - находиться дома, иначе будет административное наказание. Допускаем, что ряд пожилых очень нужны на производстве. В таком случае у него должна быть справка от предприятия, почему он в это время работает. В период с 11 до 13 часов, два часа, режим самоизоляции не действует, это время для прогулок, похода в магазины для пожилых. Указ начинает действовать с завтрашнего дня", - сказал Хабиров на оперативном совещании башкирского правительства.Глава региона обратился к представителям партии "Единая Россия", чтобы те организовали работу волонтеров для помощи пожилым жителям.По данным минздрава Башкирии, в регионе зарегистрировано 11 653 случая коронавирусной инфекции, 106 случаев выявлено за последние сутки. На стационарном лечении 262 пациентов, 13 из них в тяжелом состоянии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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