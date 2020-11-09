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https://ria.ru/20201109/bashkiriya-1583682587.html
В Башкирии вводят режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Башкирии вводят режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями вводится в Башкирии с 10 ноября, заявил глава... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T08:52
2020-11-09T08:52
распространение нового коронавируса
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радий хабиров
минздрав башкирии
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здоровье - общество
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общество
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УФА, 9 ноя – РИА Новости. Обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями вводится в Башкирии с 10 ноября, заявил глава республики Радий Хабиров."Я подпишу сегодня указ о переводе жителей 65 лет и старше и с хроническими заболеваниями на обязательный режим самоизоляции. Это значит - находиться дома, иначе будет административное наказание. Допускаем, что ряд пожилых очень нужны на производстве. В таком случае у него должна быть справка от предприятия, почему он в это время работает. В период с 11 до 13 часов, два часа, режим самоизоляции не действует, это время для прогулок, похода в магазины для пожилых. Указ начинает действовать с завтрашнего дня", - сказал Хабиров на оперативном совещании башкирского правительства.Глава региона обратился к представителям партии "Единая Россия", чтобы те организовали работу волонтеров для помощи пожилым жителям.По данным минздрава Башкирии, в регионе зарегистрировано 11 653 случая коронавирусной инфекции, 106 случаев выявлено за последние сутки. На стационарном лечении 262 пациентов, 13 из них в тяжелом состоянии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, минздрав башкирии, коронавирусы, здоровье - общество, единая россия, общество

В Башкирии вводят режим самоизоляции для людей старше 65 лет

08:52 09.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
УФА, 9 ноя – РИА Новости. Обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями вводится в Башкирии с 10 ноября, заявил глава республики Радий Хабиров.
"Я подпишу сегодня указ о переводе жителей 65 лет и старше и с хроническими заболеваниями на обязательный режим самоизоляции. Это значит - находиться дома, иначе будет административное наказание. Допускаем, что ряд пожилых очень нужны на производстве. В таком случае у него должна быть справка от предприятия, почему он в это время работает. В период с 11 до 13 часов, два часа, режим самоизоляции не действует, это время для прогулок, похода в магазины для пожилых. Указ начинает действовать с завтрашнего дня", - сказал Хабиров на оперативном совещании башкирского правительства.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Глава региона обратился к представителям партии "Единая Россия", чтобы те организовали работу волонтеров для помощи пожилым жителям.
По данным минздрава Башкирии, в регионе зарегистрировано 11 653 случая коронавирусной инфекции, 106 случаев выявлено за последние сутки. На стационарном лечении 262 пациентов, 13 из них в тяжелом состоянии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировМинздрав БашкирииКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕдиная РоссияОбщество
 
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