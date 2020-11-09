https://ria.ru/20201109/aviaperelety-1583456743.html

Сотрудник авиакомпании рассказал, как пассажирам жаловаться правильно

Сотрудник авиакомпании рассказал, как пассажирам жаловаться правильно

Сотрудник авиакомпании раскрыл пассажирам самый эффективный способ жалобы на задержку рейса или потерю багажа, сообщает Express. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T02:44

2020-11-09T02:44

2020-11-09T02:44

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Сотрудник авиакомпании раскрыл пассажирам самый эффективный способ жалобы на задержку рейса или потерю багажа, сообщает Express.Столкнувшись с проблемами в аэропорту, не спешите искать представителей его служб или авиакомпаний. "Вся сила – в ваших руках, — говорит работник британской авиакомпании, не пожелавший назвать свое имя на профессиональном форуме. – Твиттер в вашем телефоне – эффективный способ решения всех вопросов".Соцсети – прекрасный способ связаться с авиакомпанией, отмечает эксперт. Сообщения в них общедоступны, и фирмы стремятся купировать проблему до того, как о неурядицах узнают другие клиенты.А еще с их помощью можно донести информацию до руководства организации. Иногда такой совет — писать на страницу в соцсеть — клиентам дают и сами работники перевозчика.Исследования показали, что задержки и отмены рейсов — самая большая проблема для пассажиров. О ней писали в соцсетях 57 процентов путешественников. Еда заняла второе место по количеству жалоб — чуть более 15 процентов постов касались недостаточно хорошего питания. Примерно столько же респондентов остались недовольны обслуживанием персонала. За этими претензиями идут проблемы с багажом, процессом покупки билетов и регистрации на рейс.

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, пассажиры, новости - туризм, великобритания