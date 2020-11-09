https://ria.ru/20201109/arktika-1583834214.html

Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете

Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете

Эстония подала заявку на статус наблюдателя в Арктическом совете, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МИД. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T22:17

2020-11-09T22:17

2020-11-09T22:17

урмас рейнсалу

арктический совет

финляндия

норвегия

сша

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноя - РИА Новости. Эстония подала заявку на статус наблюдателя в Арктическом совете, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МИД.Как отмечает МИД, представляющей заявку Эстонии министр иностранных дел Урмас Рейнсалу во время видеовстречи с председательствующим в Арктическом совете министром иностранных дел Исландии Гудлаугуром Тор Тордарсоном подчеркнул, что обеспечение устойчивого развития Арктики должно быть обязанностью не только арктических стран, но и других государств."Как самая северная неарктическая страна, Эстония хочет и готова взять на себя эту ответственность", - сказал министр. По словам Рейнсалу, подача заявки является ярким примером приверженности и широкой заинтересованности Эстонии в участии в работе Арктического совета и желанием внести свой вклад в устойчивое развитие Арктики.По словам министра, Эстонии есть что предложить в исследованиях Арктики. Он пояснил, что у Эстонии есть знания и большая история арктических исследований, и что находки эстонских ученых можно легко применить и к Арктике. Рейнсалу добавил, что уже сейчас по инициативе и при помощи эстонских исследователей имеющиеся знания и решения используются в рабочих группах, работающих в Арктическом совете.Эстония надеется, что заявка будет обсуждена на заседании Арктического совета в мае следующего года.Арктический совет - международная организация, которая призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В нее входят восемь арктических стран (Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция). Еще 13 государств имеют в совете статус наблюдателя.

https://ria.ru/20201029/arktika-1582119948.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/arktika-1582005868.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урмас рейнсалу, арктический совет, финляндия, норвегия, сша, в мире