Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/arktika-1583834214.html
Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете
Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете
Эстония подала заявку на статус наблюдателя в Арктическом совете, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МИД. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T22:17
2020-11-09T22:17
урмас рейнсалу
арктический совет
финляндия
норвегия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150500/46/1505004639_0:63:1501:907_1400x0_80_0_0_3fb17d241713aeb5ff04f0b788f6f36f.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноя - РИА Новости. Эстония подала заявку на статус наблюдателя в Арктическом совете, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МИД.Как отмечает МИД, представляющей заявку Эстонии министр иностранных дел Урмас Рейнсалу во время видеовстречи с председательствующим в Арктическом совете министром иностранных дел Исландии Гудлаугуром Тор Тордарсоном подчеркнул, что обеспечение устойчивого развития Арктики должно быть обязанностью не только арктических стран, но и других государств."Как самая северная неарктическая страна, Эстония хочет и готова взять на себя эту ответственность", - сказал министр. По словам Рейнсалу, подача заявки является ярким примером приверженности и широкой заинтересованности Эстонии в участии в работе Арктического совета и желанием внести свой вклад в устойчивое развитие Арктики.По словам министра, Эстонии есть что предложить в исследованиях Арктики. Он пояснил, что у Эстонии есть знания и большая история арктических исследований, и что находки эстонских ученых можно легко применить и к Арктике. Рейнсалу добавил, что уже сейчас по инициативе и при помощи эстонских исследователей имеющиеся знания и решения используются в рабочих группах, работающих в Арктическом совете.Эстония надеется, что заявка будет обсуждена на заседании Арктического совета в мае следующего года.Арктический совет - международная организация, которая призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В нее входят восемь арктических стран (Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция). Еще 13 государств имеют в совете статус наблюдателя.
https://ria.ru/20201029/arktika-1582119948.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/arktika-1582005868.html
финляндия
норвегия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150500/46/1505004639_104:0:1396:969_1400x0_80_0_0_3137d505f2431e51a437b9b6e579f079.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
урмас рейнсалу, арктический совет, финляндия, норвегия, сша, в мире

Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете

22:17 09.11.2020
 
© РИА Новости / Вера КостамоАрктическому совету исполнился 21 год
Арктическому совету исполнился 21 год - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Вера Костамо
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноя - РИА Новости. Эстония подала заявку на статус наблюдателя в Арктическом совете, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МИД.
Как отмечает МИД, представляющей заявку Эстонии министр иностранных дел Урмас Рейнсалу во время видеовстречи с председательствующим в Арктическом совете министром иностранных дел Исландии Гудлаугуром Тор Тордарсоном подчеркнул, что обеспечение устойчивого развития Арктики должно быть обязанностью не только арктических стран, но и других государств.
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 16:10Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Путин назвал приоритеты России при работе в Арктике
"Как самая северная неарктическая страна, Эстония хочет и готова взять на себя эту ответственность", - сказал министр. По словам Рейнсалу, подача заявки является ярким примером приверженности и широкой заинтересованности Эстонии в участии в работе Арктического совета и желанием внести свой вклад в устойчивое развитие Арктики.
По словам министра, Эстонии есть что предложить в исследованиях Арктики. Он пояснил, что у Эстонии есть знания и большая история арктических исследований, и что находки эстонских ученых можно легко применить и к Арктике. Рейнсалу добавил, что уже сейчас по инициативе и при помощи эстонских исследователей имеющиеся знания и решения используются в рабочих группах, работающих в Арктическом совете.
Эстония надеется, что заявка будет обсуждена на заседании Арктического совета в мае следующего года.
Арктический совет - международная организация, которая призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В нее входят восемь арктических стран (Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция). Еще 13 государств имеют в совете статус наблюдателя.
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 22:49
Арктика не дает покоя. Эксперт раскрыл, как Запад хочет "связать руки" РФ
 
Урмас РейнсалуАрктический советФинляндияНорвегияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД прокомментировал признание Баку вины за сбитый Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
22:27СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
22:17Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете
22:09Погибших при крушении Ми-24 пилотов представят к госнаградам Армении
Лента новостейМолния