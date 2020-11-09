Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете
ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноя - РИА Новости. Эстония подала заявку на статус наблюдателя в Арктическом совете, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МИД.
Как отмечает МИД, представляющей заявку Эстонии министр иностранных дел Урмас Рейнсалу во время видеовстречи с председательствующим в Арктическом совете министром иностранных дел Исландии Гудлаугуром Тор Тордарсоном подчеркнул, что обеспечение устойчивого развития Арктики должно быть обязанностью не только арктических стран, но и других государств.
"Как самая северная неарктическая страна, Эстония хочет и готова взять на себя эту ответственность", - сказал министр. По словам Рейнсалу, подача заявки является ярким примером приверженности и широкой заинтересованности Эстонии в участии в работе Арктического совета и желанием внести свой вклад в устойчивое развитие Арктики.
По словам министра, Эстонии есть что предложить в исследованиях Арктики. Он пояснил, что у Эстонии есть знания и большая история арктических исследований, и что находки эстонских ученых можно легко применить и к Арктике. Рейнсалу добавил, что уже сейчас по инициативе и при помощи эстонских исследователей имеющиеся знания и решения используются в рабочих группах, работающих в Арктическом совете.
Эстония надеется, что заявка будет обсуждена на заседании Арктического совета в мае следующего года.
Арктический совет - международная организация, которая призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В нее входят восемь арктических стран (Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция). Еще 13 государств имеют в совете статус наблюдателя.