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https://ria.ru/20201109/ariya-1583773079.html
К 35-летию "Арии" выйдет авторизованная биография группы
К 35-летию "Арии" выйдет авторизованная биография группы
Книга "Ария: Возрождение легенды. Авторизованная биография группы" выйдет в издательстве АСТ в декабре 2020 года, сообщается на официальной странице группы VK. РИА Новости, 09.11.2020
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культура
музыка
новости культуры
ария
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Книга "Ария: Возрождение легенды. Авторизованная биография группы" выйдет в издательстве АСТ в декабре 2020 года, сообщается на официальной странице группы VK.Ее автор – музыкальный журналист Денис Спутников. Он собирал материал в 2019-2020 годах. В книге показаны наиболее важные моменты "арийской" истории глазами самих участников.Выход биографии приурочен к 35-летнему юбилею коллектива.
https://ria.ru/20201016/ariya-1580077824.html
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музыка, новости культуры, ария

К 35-летию "Арии" выйдет авторизованная биография группы

17:08 09.11.2020
 
© @Ария/ВКонтактеКнига "АРИЯ: Возрождение легенды. Авторизованная биография группы"
Книга АРИЯ: Возрождение легенды. Авторизованная биография группы - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© @Ария/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Книга "Ария: Возрождение легенды. Авторизованная биография группы" выйдет в издательстве АСТ в декабре 2020 года, сообщается на официальной странице группы VK.
Ее автор – музыкальный журналист Денис Спутников. Он собирал материал в 2019-2020 годах.
В книге показаны наиболее важные моменты "арийской" истории глазами самих участников.
Выход биографии приурочен к 35-летнему юбилею коллектива.
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