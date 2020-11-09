https://ria.ru/20201109/ariya-1583773079.html
К 35-летию "Арии" выйдет авторизованная биография группы
К 35-летию "Арии" выйдет авторизованная биография группы
Книга "Ария: Возрождение легенды. Авторизованная биография группы" выйдет в издательстве АСТ в декабре 2020 года, сообщается на официальной странице группы VK. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:08
2020-11-09T17:08
2020-11-09T17:08
культура
музыка
новости культуры
ария
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Книга "Ария: Возрождение легенды. Авторизованная биография группы" выйдет в издательстве АСТ в декабре 2020 года, сообщается на официальной странице группы VK.Ее автор – музыкальный журналист Денис Спутников. Он собирал материал в 2019-2020 годах. В книге показаны наиболее важные моменты "арийской" истории глазами самих участников.Выход биографии приурочен к 35-летнему юбилею коллектива.
https://ria.ru/20201016/ariya-1580077824.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, ария