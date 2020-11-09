https://ria.ru/20201109/apple-1583767649.html

Часы Apple Watch научат бороться с ночными кошмарами

Часы Apple Watch научат бороться с ночными кошмарами

Apple готовит новое стандартное приложение для своих умных часов. Оно поможет бороться с ночными кошмарами пользователя, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:32

2020-11-09T15:32

2020-11-09T15:32

риа наука

apple watch

apple

технологии

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Apple готовит новое стандартное приложение для своих умных часов. Оно поможет бороться с ночными кошмарами пользователя, сообщается на официальном сайте управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).Приложение, названное Nightware, поможет пользователям, испытывающим посттравматические стрессовые расстройства. Софт, установленный на Apple Watch, отслеживает частоту сердцебиения и интенсивность движений тела пользователя во время сна. Статистика отправляется на сервер, где сравнивается с эталонными показателями. Если же часы решат, что их владельцу снится кошмар, то они начнут вибрировать, что должно прервать тяжелое сновидение.Nightware успешно прошло испытание на добровольцах. Приложение, которое в Apple советуют запускать только перед сном, значительно улучшило качество сна у пользователей. Сроки начала распространения Nightware не уточняются.

https://ria.ru/20190910/1558547300.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple watch, apple, технологии