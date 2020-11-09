https://ria.ru/20201109/apple-1583767649.html
Часы Apple Watch научат бороться с ночными кошмарами
Часы Apple Watch научат бороться с ночными кошмарами
Apple готовит новое стандартное приложение для своих умных часов. Оно поможет бороться с ночными кошмарами пользователя, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:32
2020-11-09T15:32
2020-11-09T15:32
риа наука
apple watch
apple
технологии
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Apple готовит новое стандартное приложение для своих умных часов. Оно поможет бороться с ночными кошмарами пользователя, сообщается на официальном сайте управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).Приложение, названное Nightware, поможет пользователям, испытывающим посттравматические стрессовые расстройства. Софт, установленный на Apple Watch, отслеживает частоту сердцебиения и интенсивность движений тела пользователя во время сна. Статистика отправляется на сервер, где сравнивается с эталонными показателями. Если же часы решат, что их владельцу снится кошмар, то они начнут вибрировать, что должно прервать тяжелое сновидение.Nightware успешно прошло испытание на добровольцах. Приложение, которое в Apple советуют запускать только перед сном, значительно улучшило качество сна у пользователей. Сроки начала распространения Nightware не уточняются.
https://ria.ru/20190910/1558547300.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple watch, apple, технологии
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Apple
готовит новое стандартное приложение для своих умных часов. Оно поможет бороться с ночными кошмарами пользователя, сообщается
на официальном сайте управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Приложение, названное Nightware, поможет пользователям, испытывающим посттравматические стрессовые расстройства. Софт, установленный на Apple Watch, отслеживает частоту сердцебиения и интенсивность движений тела пользователя во время сна. Статистика отправляется на сервер, где сравнивается с эталонными показателями. Если же часы решат, что их владельцу снится кошмар, то они начнут вибрировать, что должно прервать тяжелое сновидение.
Nightware успешно прошло испытание на добровольцах. Приложение, которое в Apple советуют запускать только перед сном, значительно улучшило качество сна у пользователей. Сроки начала распространения Nightware не уточняются.