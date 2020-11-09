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Часы Apple Watch научат бороться с ночными кошмарами
Часы Apple Watch научат бороться с ночными кошмарами
Apple готовит новое стандартное приложение для своих умных часов. Оно поможет бороться с ночными кошмарами пользователя, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:32
2020-11-09T15:32
риа наука
apple watch
apple
технологии
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Apple готовит новое стандартное приложение для своих умных часов. Оно поможет бороться с ночными кошмарами пользователя, сообщается на официальном сайте управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).Приложение, названное Nightware, поможет пользователям, испытывающим посттравматические стрессовые расстройства. Софт, установленный на Apple Watch, отслеживает частоту сердцебиения и интенсивность движений тела пользователя во время сна. Статистика отправляется на сервер, где сравнивается с эталонными показателями. Если же часы решат, что их владельцу снится кошмар, то они начнут вибрировать, что должно прервать тяжелое сновидение.Nightware успешно прошло испытание на добровольцах. Приложение, которое в Apple советуют запускать только перед сном, значительно улучшило качество сна у пользователей. Сроки начала распространения Nightware не уточняются.
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apple watch, apple, технологии

Часы Apple Watch научат бороться с ночными кошмарами

15:32 09.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкApple Watch Series 6
Apple Watch Series 6 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Apple готовит новое стандартное приложение для своих умных часов. Оно поможет бороться с ночными кошмарами пользователя, сообщается на официальном сайте управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Приложение, названное Nightware, поможет пользователям, испытывающим посттравматические стрессовые расстройства. Софт, установленный на Apple Watch, отслеживает частоту сердцебиения и интенсивность движений тела пользователя во время сна. Статистика отправляется на сервер, где сравнивается с эталонными показателями. Если же часы решат, что их владельцу снится кошмар, то они начнут вибрировать, что должно прервать тяжелое сновидение.
Стен Нг выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 10.09.2019
10 сентября 2019, 20:44
Apple представила новейшие AppleWatch
Nightware успешно прошло испытание на добровольцах. Приложение, которое в Apple советуют запускать только перед сном, значительно улучшило качество сна у пользователей. Сроки начала распространения Nightware не уточняются.
 
РИА НаукаApple WatchAppleТехнологии
 
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