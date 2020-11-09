https://ria.ru/20201109/android-1583741554.html

Старые смартфоны на Android скоро не смогут открывать сайты

Старые смартфоны на Android скоро не смогут открывать сайты

Уже в 2021 году устаревшие смартфоны и планшеты, работающие на ОС Android, могут перестать открывать до трети сайтов в Сети. О возникшей проблеме сообщает... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:43

2020-11-09T13:43

2020-11-09T22:18

риа наука

google android

технологии

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уже в 2021 году устаревшие смартфоны и планшеты, работающие на ОС Android, могут перестать открывать до трети сайтов в Сети. О возникшей проблеме сообщает AndroidPolice.Дело в том, что с 1 сентября 2021 года все браузеры и операционные системы без корневого сертификата Let's Encrypt не смогут работать с совместимыми сайтами и службами. Речь идет примерно о 30 процентах ресурсов мирового интернета.В число уязвимых устройств входят все гаджеты под управлением Android 7.1.1 и более ранних версий. Иными словами, если смартфон не обновлялся с 2016 года, то он попадает в группу риска.Обойти сложность возможно, установив на смартфон или планшет сторонний браузер Mozilla Firefox, способный хранить корневые сертификаты. Но приложение поддерживается гаджетами начиная с Android 5.0.

https://ria.ru/20200925/android-11-oshibka-1577782722.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, технологии