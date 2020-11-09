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РИА Наука
https://ria.ru/20201109/android-1583741554.html
Старые смартфоны на Android скоро не смогут открывать сайты
Старые смартфоны на Android скоро не смогут открывать сайты
Уже в 2021 году устаревшие смартфоны и планшеты, работающие на ОС Android, могут перестать открывать до трети сайтов в Сети. О возникшей проблеме сообщает... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:43
2020-11-09T22:18
риа наука
google android
технологии
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уже в 2021 году устаревшие смартфоны и планшеты, работающие на ОС Android, могут перестать открывать до трети сайтов в Сети. О возникшей проблеме сообщает AndroidPolice.Дело в том, что с 1 сентября 2021 года все браузеры и операционные системы без корневого сертификата Let's Encrypt не смогут работать с совместимыми сайтами и службами. Речь идет примерно о 30 процентах ресурсов мирового интернета.В число уязвимых устройств входят все гаджеты под управлением Android 7.1.1 и более ранних версий. Иными словами, если смартфон не обновлялся с 2016 года, то он попадает в группу риска.Обойти сложность возможно, установив на смартфон или планшет сторонний браузер Mozilla Firefox, способный хранить корневые сертификаты. Но приложение поддерживается гаджетами начиная с Android 5.0.
https://ria.ru/20200925/android-11-oshibka-1577782722.html
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google android, технологии

Старые смартфоны на Android скоро не смогут открывать сайты

13:43 09.11.2020 (обновлено: 22:18 09.11.2020)
 
© Depositphotos / MactrunkОперационная система Android мобильного телефона
Операционная система Android мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Depositphotos / Mactrunk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уже в 2021 году устаревшие смартфоны и планшеты, работающие на ОС Android, могут перестать открывать до трети сайтов в Сети. О возникшей проблеме сообщает AndroidPolice.
Дело в том, что с 1 сентября 2021 года все браузеры и операционные системы без корневого сертификата Let's Encrypt не смогут работать с совместимыми сайтами и службами. Речь идет примерно о 30 процентах ресурсов мирового интернета.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 17:11РИА Наука
В Android 11 найдена критическая ошибка
В число уязвимых устройств входят все гаджеты под управлением Android 7.1.1 и более ранних версий. Иными словами, если смартфон не обновлялся с 2016 года, то он попадает в группу риска.
Обойти сложность возможно, установив на смартфон или планшет сторонний браузер Mozilla Firefox, способный хранить корневые сертификаты. Но приложение поддерживается гаджетами начиная с Android 5.0.
 
РИА НаукаGoogle AndroidТехнологии
 
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