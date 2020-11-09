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Зафиксирован самый мощный всплеск солнечной активности за три года
Зафиксирован самый мощный всплеск солнечной активности за три года
Ученые зафиксировали самый мощный всплеск солнечной активности за последние три года - за первую декаду ноября произошло больше вспышек, чем за весь 2020 год,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:47
2020-11-09T14:47
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космос - риа наука
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ученые зафиксировали самый мощный всплеск солнечной активности за последние три года - за первую декаду ноября произошло больше вспышек, чем за весь 2020 год, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук."Это наиболее мощный всплеск активности на нашей звезде с сентября 2017 года", - говорится в сообщении.Ученые подсчитали, что только за ноябрь зафиксировано 29 солнечных вспышек класса С (слабые – ред.). Всего с 1 января 2020 года на Солнце зарегистрировано 48 вспышек, в том числе 47 класса С и одна класса M (средние по силе, в 10 раз мощнее класса С - ред.). "Таким образом, за первые восемь дней ноября наша звезда уже произвела больше вспышек, чем за весь прошедший (2020 - ред.) год", - сообщается на сайте лаборатории.Причиной роста солнечной активности стала крупная группа солнечных пятен, обнаруженная учеными на прошлой неделе. "Уже сегодня данная группа пятен вышла на линию Солнце-Земля и видна сейчас точно по центру солнечного диска, откуда может оказывать на нашу планету максимальное воздействие. В таком соединении с Землей она будет находиться еще не менее трех дней. В результате, любая относительно крупная вспышка на Солнце в этот период почти неизбежно будет иметь земные последствия", - сообщается на сайте лаборатории.Такими последствиями могут быть магнитные бури и изменения космической погоды у Земли. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграции птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.
https://ria.ru/20200627/1573552207.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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60
земля, солнце, космос - риа наука

Зафиксирован самый мощный всплеск солнечной активности за три года

14:47 09.11.2020
 
© Fotolia / cglightNingСолнечная буря
Солнечная буря - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Fotolia / cglightNing
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ученые зафиксировали самый мощный всплеск солнечной активности за последние три года - за первую декаду ноября произошло больше вспышек, чем за весь 2020 год, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.
"Это наиболее мощный всплеск активности на нашей звезде с сентября 2017 года", - говорится в сообщении.
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Ученые подсчитали, что только за ноябрь зафиксировано 29 солнечных вспышек класса С (слабые – ред.). Всего с 1 января 2020 года на Солнце зарегистрировано 48 вспышек, в том числе 47 класса С и одна класса M (средние по силе, в 10 раз мощнее класса С - ред.). "Таким образом, за первые восемь дней ноября наша звезда уже произвела больше вспышек, чем за весь прошедший (2020 - ред.) год", - сообщается на сайте лаборатории.
Причиной роста солнечной активности стала крупная группа солнечных пятен, обнаруженная учеными на прошлой неделе. "Уже сегодня данная группа пятен вышла на линию Солнце-Земля и видна сейчас точно по центру солнечного диска, откуда может оказывать на нашу планету максимальное воздействие. В таком соединении с Землей она будет находиться еще не менее трех дней. В результате, любая относительно крупная вспышка на Солнце в этот период почти неизбежно будет иметь земные последствия", - сообщается на сайте лаборатории.
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Такими последствиями могут быть магнитные бури и изменения космической погоды у Земли. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграции птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.
 
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