https://ria.ru/20201109/aerodrom-1583752322.html

Обстановка у аэродрома в Воронеже, где произошло нападение, спокойная

Обстановка у аэродрома в Воронеже, где произошло нападение, спокойная

Обстановка в районе военного аэродрома "Балтимор" в Воронеже, где солдат-срочник утром расстрелял сослуживцев, спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:23

2020-11-09T14:23

2020-11-09T14:23

стрельба на военном аэродроме под воронежем

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронеж

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583749159_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_adf62f9270e17b59afe04d1848a68846.jpg

ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Обстановка в районе военного аэродрома "Балтимор" в Воронеже, где солдат-срочник утром расстрелял сослуживцев, спокойная, передает корреспондент РИА Новости."Балтимор", где, по данным СК РФ, 20-летний Антон Макаров топором убил офицера, отобрал у него пистолет и застрелил двух сослуживцев, после чего скрылся, находится на окраине Воронежа, рядом с институтом МЧС. Правительство региона сообщало, что подозреваемый расположения части не покидал.Несмотря на объявленный план-перехват, в Воронеже возле аэродрома обстановка спокойная. Прохожие медленно идут по своим делам. О произошедшем напоминает только машина военной инспекции на повороте к улице, ведущей к "Балтимору". Возле автомобиля стоят трое человек в армейской форме. У самого аэродрома - журналисты и двое военных, иногда в его ворота заезжают легковушки.Женщина на остановке неподалеку призналась корреспонденту агентства, что не слышала о стрельбе. Работники близлежащего кафе оказались более осведомленными. "Никакой паники. Никого, ничего. Парня ищут", - сказал мужчина, ремонтирующий машину рядом с заведением.

https://ria.ru/20201109/napadenie-1583727436.html

воронеж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронеж, происшествия