https://ria.ru/20201109/aerodrom-1583752322.html
Обстановка у аэродрома в Воронеже, где произошло нападение, спокойная
Обстановка у аэродрома в Воронеже, где произошло нападение, спокойная
Обстановка в районе военного аэродрома "Балтимор" в Воронеже, где солдат-срочник утром расстрелял сослуживцев, спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:23
2020-11-09T14:23
2020-11-09T14:23
стрельба на военном аэродроме под воронежем
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Обстановка в районе военного аэродрома "Балтимор" в Воронеже, где солдат-срочник утром расстрелял сослуживцев, спокойная, передает корреспондент РИА Новости."Балтимор", где, по данным СК РФ, 20-летний Антон Макаров топором убил офицера, отобрал у него пистолет и застрелил двух сослуживцев, после чего скрылся, находится на окраине Воронежа, рядом с институтом МЧС. Правительство региона сообщало, что подозреваемый расположения части не покидал.Несмотря на объявленный план-перехват, в Воронеже возле аэродрома обстановка спокойная. Прохожие медленно идут по своим делам. О произошедшем напоминает только машина военной инспекции на повороте к улице, ведущей к "Балтимору". Возле автомобиля стоят трое человек в армейской форме. У самого аэродрома - журналисты и двое военных, иногда в его ворота заезжают легковушки.Женщина на остановке неподалеку призналась корреспонденту агентства, что не слышала о стрельбе. Работники близлежащего кафе оказались более осведомленными. "Никакой паники. Никого, ничего. Парня ищут", - сказал мужчина, ремонтирующий машину рядом с заведением.
https://ria.ru/20201109/napadenie-1583727436.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на военном аэродроме под воронежем, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронеж, происшествия