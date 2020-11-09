https://ria.ru/20201109/-pgnig-1583839771.html
В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
"Газпром" подал заявку на пересмотр цены на российский газ, поставляемый в Польшу, сообщает польский концерн PGNIG. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T23:09
2020-11-09T23:09
2020-11-09T23:34
pgnig
газпром
польша
экономика
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ВАРШАВА, 9 ноя — РИА Новости. "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на российский газ, поставляемый в Польшу, сообщает польский концерн PGNIG.Речь идет о голубом топливе, поставляемом "Газпромом" на основании Ямальского контракта.По оценке польской компании, заявление "Газпрома" о пересмотре цены на газ "безосновательно" и "не соответствует формальным требованиям, описанным в Ямальском контракте".Ранее PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу "Газпромом". Компания отмечала, что, в соответствии с контрактом, раз в три года каждая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если сочтет, что они "не отвечают рыночной ситуации".Так называемый Ямальский контракт предусматривает поставки в Польшу около десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Страна при этом по условию "бери или плати" обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров. Соглашение действует до 2022 года.
https://ria.ru/20201007/shtraf-1578605284.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/1582709173.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
pgnig, газпром, польша, экономика
ВАРШАВА, 9 ноя — РИА Новости.
"Газпром
" подал заявку на пересмотр цены на российский газ, поставляемый в Польшу
, сообщает польский концерн PGNIG
.
Речь идет о голубом топливе, поставляемом "Газпромом" на основании Ямальского контракта.
По оценке польской компании, заявление "Газпрома" о пересмотре цены на газ "безосновательно" и "не соответствует формальным требованиям, описанным в Ямальском контракте".
Ранее PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу "Газпромом". Компания отмечала, что, в соответствии с контрактом, раз в три года каждая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если сочтет, что они "не отвечают рыночной ситуации".
Так называемый Ямальский контракт предусматривает поставки в Польшу около десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Страна при этом по условию "бери или плати" обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров. Соглашение действует до 2022 года.