https://ria.ru/20201109/-pgnig-1583839771.html

В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ

В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ

"Газпром" подал заявку на пересмотр цены на российский газ, поставляемый в Польшу, сообщает польский концерн PGNIG. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T23:09

2020-11-09T23:09

2020-11-09T23:34

pgnig

газпром

польша

экономика

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ВАРШАВА, 9 ноя — РИА Новости. "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на российский газ, поставляемый в Польшу, сообщает польский концерн PGNIG.Речь идет о голубом топливе, поставляемом "Газпромом" на основании Ямальского контракта.По оценке польской компании, заявление "Газпрома" о пересмотре цены на газ "безосновательно" и "не соответствует формальным требованиям, описанным в Ямальском контракте".Ранее PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу "Газпромом". Компания отмечала, что, в соответствии с контрактом, раз в три года каждая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если сочтет, что они "не отвечают рыночной ситуации".Так называемый Ямальский контракт предусматривает поставки в Польшу около десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Страна при этом по условию "бери или плати" обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров. Соглашение действует до 2022 года.

https://ria.ru/20201007/shtraf-1578605284.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/1582709173.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

pgnig, газпром, польша, экономика