Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201108/zaderzhanie-1583598822.html
В Петербурге задержали подростка за попытку убийства родителей
В Петербурге задержали подростка за попытку убийства родителей
Подросток, подозреваемый в покушении на убийство шестилетней племянницы, матери и отца, задержан в Петербурге. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:16
2020-11-08T13:10
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Подросток, подозреваемый в покушении на убийство шестилетней племянницы, матери и отца, задержан в Петербурге.По данным городского управления СК, подозреваемый в ночь на воскресенье в квартире на Лужской улице напал на малолетнюю родственницу и трижды ударил ее ножом, девочка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Затем подросток взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил в отца и мать, утверждает СК, добавляя, что отец оказал сопротивление, и нападавшего задержали."Подросток был изобличен и задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", — говорится в сообщении следствия.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
https://ria.ru/20201108/ubiystvo-1583595839.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали подростка за попытку убийства родителей

11:16 08.11.2020 (обновлено: 13:10 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Подросток, подозреваемый в покушении на убийство шестилетней племянницы, матери и отца, задержан в Петербурге.
По данным городского управления СК, подозреваемый в ночь на воскресенье в квартире на Лужской улице напал на малолетнюю родственницу и трижды ударил ее ножом, девочка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Затем подросток взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил в отца и мать, утверждает СК, добавляя, что отец оказал сопротивление, и нападавшего задержали.
"Подросток был изобличен и задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", — говорится в сообщении следствия.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Оперативно-следственные действия на месте убийства двух женщин в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
Вчера, 10:33
Прокуратура сообщила подробности убийства двух женщин в Подмосковье
 
Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Грузинская полиция снова разгоняет акцию протеста около ЦИК водометом
00:14В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
00:08Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
23:56Протестующие в Грузии хотят ночевать около ЦИК в палатках
23:42СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии
23:41Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
23:36Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса
23:26Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
23:19В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
23:16Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
23:11Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
23:05Сотни спецназовцев собрались на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси
23:03В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
22:57Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать
22:37Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
22:33Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
22:31В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента
22:09ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
22:07Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом
21:58Протестующие в Тбилиси пытались ворваться в здание ЦИК
Лента новостейМолния