https://ria.ru/20201108/zaderzhanie-1583598822.html

В Петербурге задержали подростка за попытку убийства родителей

В Петербурге задержали подростка за попытку убийства родителей

Подросток, подозреваемый в покушении на убийство шестилетней племянницы, матери и отца, задержан в Петербурге. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T11:16

2020-11-08T11:16

2020-11-08T13:10

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Подросток, подозреваемый в покушении на убийство шестилетней племянницы, матери и отца, задержан в Петербурге.По данным городского управления СК, подозреваемый в ночь на воскресенье в квартире на Лужской улице напал на малолетнюю родственницу и трижды ударил ее ножом, девочка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Затем подросток взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил в отца и мать, утверждает СК, добавляя, что отец оказал сопротивление, и нападавшего задержали."Подросток был изобличен и задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", — говорится в сообщении следствия.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

https://ria.ru/20201108/ubiystvo-1583595839.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия