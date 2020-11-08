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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/vybory-1583665125.html
Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
Первая леди США Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса на выборах должны быть учтены. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T22:33
2020-11-08T22:33
выборы президента сша — 2020
меланья трамп
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса на выборах должны быть учтены."Американцы заслуживают честных выборов. Каждый законный (не незаконный) голос должен быть учтен. Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной транспарентности", - написала Меланья в Twitter.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Дональд Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201108/razvod-1583624470.html
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меланья трамп, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены

22:33 08.11.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп, первая леди Мелания и вице-президент Майк Пенс во время заявления относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания и вице-президент Майк Пенс во время заявления относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса на выборах должны быть учтены.
"Американцы заслуживают честных выборов. Каждый законный (не незаконный) голос должен быть учтен. Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной транспарентности", - написала Меланья в Twitter.
По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Дональд Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Выборы президента США — 2020Меланья ТрампДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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