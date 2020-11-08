https://ria.ru/20201108/vybory-1583665125.html

Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены

Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса на выборах должны быть учтены. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T22:33

2020-11-08T22:33

2020-11-08T22:33

выборы президента сша — 2020

меланья трамп

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса на выборах должны быть учтены."Американцы заслуживают честных выборов. Каждый законный (не незаконный) голос должен быть учтен. Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной транспарентности", - написала Меланья в Twitter.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Дональд Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201108/razvod-1583624470.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меланья трамп, дональд трамп, джо байден, сша, в мире