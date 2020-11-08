https://ria.ru/20201108/vybory-1583665125.html
Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
Первая леди США Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса на выборах должны быть учтены. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T22:33
2020-11-08T22:33
2020-11-08T22:33
выборы президента сша — 2020
меланья трамп
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582989683_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6e1ca68bff3b753f75b704ee7bdc434d.jpg
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса на выборах должны быть учтены."Американцы заслуживают честных выборов. Каждый законный (не незаконный) голос должен быть учтен. Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной транспарентности", - написала Меланья в Twitter.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Дональд Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201108/razvod-1583624470.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582989683_223:0:2954:2048_1400x0_80_0_0_69db2c8942a91ee012ec2b9bdf2b0992.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
меланья трамп, дональд трамп, джо байден, сша, в мире