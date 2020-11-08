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Адвокат Трампа заявил, что выборы могли "украсть" в десятке штатов
Адвокат Трампа заявил, что выборы могли "украсть" в десятке штатов
Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани утверждает, что выборы могли "украсть" в десятке штатов. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T20:31
2020-11-08T20:31
2020-11-08T20:31
выборы президента сша — 2020
руди джулиани
дональд трамп
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани утверждает, что выборы могли "украсть" в десятке штатов."Есть серьезные данные о том, что эти выборы были украдены по крайней мере в трех-четырех штатах, а возможно — в 10. Другими словами, они (результаты — ред.) были основаны на фальшивых голосах", - заявил Джулиани в эфире Fox News в воскресенье.По его словам, для Трампа было бы "неправильно" признавать свое поражение.Джулиани не представил доказательств своим словам. Округа и штаты, которые отвечают за подсчет голосов, нигде не сообщали о каких-либо крупных нарушениях в ходе выборов 3 ноября.По данным СМИ, на выборах победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201108/tramp-1583627360.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руди джулиани, дональд трамп, джо байден, сша, в мире