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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/vybory-1583652871.html
Адвокат Трампа заявил, что выборы могли "украсть" в десятке штатов
Адвокат Трампа заявил, что выборы могли "украсть" в десятке штатов
Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани утверждает, что выборы могли "украсть" в десятке штатов. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T20:31
2020-11-08T20:31
выборы президента сша — 2020
руди джулиани
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани утверждает, что выборы могли "украсть" в десятке штатов."Есть серьезные данные о том, что эти выборы были украдены по крайней мере в трех-четырех штатах, а возможно — в 10. Другими словами, они (результаты — ред.) были основаны на фальшивых голосах", - заявил Джулиани в эфире Fox News в воскресенье.По его словам, для Трампа было бы "неправильно" признавать свое поражение.Джулиани не представил доказательств своим словам. Округа и штаты, которые отвечают за подсчет голосов, нигде не сообщали о каких-либо крупных нарушениях в ходе выборов 3 ноября.По данным СМИ, на выборах победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201108/tramp-1583627360.html
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руди джулиани, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Адвокат Трампа заявил, что выборы могли "украсть" в десятке штатов

20:31 08.11.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани утверждает, что выборы могли "украсть" в десятке штатов.
"Есть серьезные данные о том, что эти выборы были украдены по крайней мере в трех-четырех штатах, а возможно — в 10. Другими словами, они (результаты — ред.) были основаны на фальшивых голосах", - заявил Джулиани в эфире Fox News в воскресенье.
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
16:36Выборы президента США — 2020
CNN: зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах
По его словам, для Трампа было бы "неправильно" признавать свое поражение.
Джулиани не представил доказательств своим словам. Округа и штаты, которые отвечают за подсчет голосов, нигде не сообщали о каких-либо крупных нарушениях в ходе выборов 3 ноября.
По данным СМИ, на выборах победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
 
Выборы президента США — 2020Руди ДжулианиДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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