https://ria.ru/20201108/vybory-1583652871.html

Адвокат Трампа заявил, что выборы могли "украсть" в десятке штатов

Адвокат Трампа заявил, что выборы могли "украсть" в десятке штатов

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани утверждает, что выборы могли "украсть" в десятке штатов. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T20:31

2020-11-08T20:31

2020-11-08T20:31

выборы президента сша — 2020

руди джулиани

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани утверждает, что выборы могли "украсть" в десятке штатов."Есть серьезные данные о том, что эти выборы были украдены по крайней мере в трех-четырех штатах, а возможно — в 10. Другими словами, они (результаты — ред.) были основаны на фальшивых голосах", - заявил Джулиани в эфире Fox News в воскресенье.По его словам, для Трампа было бы "неправильно" признавать свое поражение.Джулиани не представил доказательств своим словам. Округа и штаты, которые отвечают за подсчет голосов, нигде не сообщали о каких-либо крупных нарушениях в ходе выборов 3 ноября.По данным СМИ, на выборах победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201108/tramp-1583627360.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руди джулиани, дональд трамп, джо байден, сша, в мире