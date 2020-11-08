https://ria.ru/20201108/vybory-1583648483.html

Глава Эстонии осудила высказывания министров о выборах в США

Глава Эстонии осудила высказывания министров о выборах в США

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила высказывания лидера входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), министра финансов... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T19:50

2020-11-08T19:50

2020-11-08T19:50

выборы президента сша — 2020

керсти кальюлайд

март хельме

дональд трамп

джо байден

эстония

сша

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила высказывания лидера входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), министра финансов Мартина Хельме и главы МВД Марта Хельме, которые заявили, что президентские выборы в США были сфальсифицированы, и заявила, что созовет совет по государственной обороне для обсуждения этого вопроса.Мартин Хельме и министр внутренних дел, вице-председатель EKRE Март Хельме в радиопередаче TRE-raadio высказали сомнения в честности президентских выборов в США. Политики заявили, что действующий глава США Дональд Трамп проиграл выборы из-за фальсификаций."Сегодняшний выпад министра финансов Эстонской Республики и министра внутренних дел в адрес недавно избранного президента США и выборов в Эстонии является выпадом против демократии и безопасности Эстонии", - написала в воскресенье Кальюлайд в Facebook.Президент отметила, что два министра решили использовать вес своих слов для нападок на главного союзника Эстонии. "Американский народ избирает своего президента без помощи наших министров, но правительство Эстонии должно защищать наши отношения с союзниками и безопасность. К сожалению, двое членов правительства сегодня подали четкий сигнал, что эти союзнические отношения не представляют для них ценность", - отметила Кальюлайд.Президент заявила, что ближайшие дни созовет совет по государственной обороне, где будет сформирована четкая позиция по этим вопросам. "По-человечески мне просто грустно и стыдно", - заключила глава государства.В совет по гособороне входят председатель парламента, премьер-министр, председатель комиссии парламента по гособороне, председатель комиссии по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, а также командующий Силами обороны Эстонии.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/meksika-1583638205.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керсти кальюлайд, март хельме, дональд трамп, джо байден, эстония, сша, в мире