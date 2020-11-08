https://ria.ru/20201108/vybory-1583647599.html

Министр финансов Эстонии заявил о фальсификации выборов в США

Министр финансов Эстонии заявил о фальсификации выборов в США

Лидер входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии Эстонии, министр финансов Мартин Хельме заявил в воскресенье, что президентские выборы в США... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T19:46

2020-11-08T19:46

2020-11-08T19:46

выборы президента сша — 2020

юри ратас

урмас рейнсалу

джо байден

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сша

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя - РИА Новости. Лидер входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии Эстонии, министр финансов Мартин Хельме заявил в воскресенье, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы. По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если результаты выборов можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать", - сказал Хельме в эфире TRE-raadio.По словам политика, республиканцы предупреждали и были готовы к тому, что демократы могут сфальсифицировать результаты выборов. "Меня продолжает поражать, как нагло левые лгут и воруют. И сейчас, если мы посмотрим на эстонские СМИ, то там ничего не говорится о том, как же так произошло, что преимущество Трампа растаяло", - отметил Хельме.В субботу президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас и глава МИД Урмас Рейнсалу направили поздравления с победой на выборах Джо Байдену и кандидату в вице-президенты Камале Харрис.

https://ria.ru/20201108/bayden-1583593995.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юри ратас, урмас рейнсалу, джо байден, эстония, сша, в мире