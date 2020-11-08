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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/vybory-1583632460.html
Байден опережает Трампа в Джорджии на десять тысяч голосов
Байден опережает Трампа в Джорджии на десять тысяч голосов
Джо Байден опережает Дональда Трампа на президентских выборах в Джорджии примерно на 10 тысяч голосов, свидетельствуют результаты подсчета голосов. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T17:20
2020-11-08T17:23
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
джорджия
невада
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Джо Байден опережает Дональда Трампа на президентских выборах в Джорджии примерно на 10 тысяч голосов, свидетельствуют результаты подсчета голосов.После обработки примерно 99% бюллетеней Байден набирает 49,5% голосов - 2 миллиона 465 тысяч, у Трампа 2 миллиона 455 тысяч 305 голосов, или 49,3%.В Джорджии 16 выборщиков, все они достаются победителю выборов в данном штате.Байден, по данным американских каналов, победил на президентских выборах и без Джорджии, опередив Трампа в Пенсильвании и Неваде, что достаточно для того, чтобы набрать 270 выборщиков, нужных для избрания. Штаб Трампа оспаривает текущие результаты в ряде штатов.
https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, джорджия, невада, в мире

Байден опережает Трампа в Джорджии на десять тысяч голосов

17:20 08.11.2020 (обновлено: 17:23 08.11.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Джо Байден опережает Дональда Трампа на президентских выборах в Джорджии примерно на 10 тысяч голосов, свидетельствуют результаты подсчета голосов.
После обработки примерно 99% бюллетеней Байден набирает 49,5% голосов - 2 миллиона 465 тысяч, у Трампа 2 миллиона 455 тысяч 305 голосов, или 49,3%.
В Джорджии 16 выборщиков, все они достаются победителю выборов в данном штате.
Байден, по данным американских каналов, победил на президентских выборах и без Джорджии, опередив Трампа в Пенсильвании и Неваде, что достаточно для того, чтобы набрать 270 выборщиков, нужных для избрания. Штаб Трампа оспаривает текущие результаты в ряде штатов.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденПенсильванияДжорджияНевадаВ мире
 
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