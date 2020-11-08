https://ria.ru/20201108/vybory-1583632460.html

Байден опережает Трампа в Джорджии на десять тысяч голосов

Байден опережает Трампа в Джорджии на десять тысяч голосов

Джо Байден опережает Дональда Трампа на президентских выборах в Джорджии примерно на 10 тысяч голосов, свидетельствуют результаты подсчета голосов. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T17:20

2020-11-08T17:20

2020-11-08T17:23

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

джорджия

невада

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Джо Байден опережает Дональда Трампа на президентских выборах в Джорджии примерно на 10 тысяч голосов, свидетельствуют результаты подсчета голосов.После обработки примерно 99% бюллетеней Байден набирает 49,5% голосов - 2 миллиона 465 тысяч, у Трампа 2 миллиона 455 тысяч 305 голосов, или 49,3%.В Джорджии 16 выборщиков, все они достаются победителю выборов в данном штате.Байден, по данным американских каналов, победил на президентских выборах и без Джорджии, опередив Трампа в Пенсильвании и Неваде, что достаточно для того, чтобы набрать 270 выборщиков, нужных для избрания. Штаб Трампа оспаривает текущие результаты в ряде штатов.

https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html

пенсильвания

джорджия

невада

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, джорджия, невада, в мире