Президент Сербии поздравил Байдена с победой на выборах
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с избранием президентом США и выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя государствами как при действующем американском президенте Дональде Трампе.
"Искренние поздравления Джо Байдену. Я желаю вам мудрости и решимости справиться с существующими проблемами на благо США и всего мира. Я надеюсь продолжить тесное сотрудничество с вами, какое у нас было с Дональдом Трампом, за что я очень благодарен", - написал Вучич в Twitter.
Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем 4 сентября подписала в Вашингтоне соглашение об экономическом сотрудничестве по Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. Президент Сербии подчеркнул тогда, что руководство сербов и косовские албанцы подписали с США отдельные двусторонние соглашения.