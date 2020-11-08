https://ria.ru/20201108/vybory-1583628076.html

Президент Сербии поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Сербии поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Сербии Александр Вучич поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с избранием президентом США и выразил надежду на продолжение сотрудничества между РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T16:41

2020-11-08T16:41

2020-11-08T16:41

александр вучич

дональд трамп

джо байден

косово

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с избранием президентом США и выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя государствами как при действующем американском президенте Дональде Трампе."Искренние поздравления Джо Байдену. Я желаю вам мудрости и решимости справиться с существующими проблемами на благо США и всего мира. Я надеюсь продолжить тесное сотрудничество с вами, какое у нас было с Дональдом Трампом, за что я очень благодарен", - написал Вучич в Twitter.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем 4 сентября подписала в Вашингтоне соглашение об экономическом сотрудничестве по Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. Президент Сербии подчеркнул тогда, что руководство сербов и косовские албанцы подписали с США отдельные двусторонние соглашения.

https://ria.ru/20201108/tramp-1583627360.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вучич, дональд трамп, джо байден, косово, вашингтон (город), сша, в мире