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Президент Сербии поздравил Байдена с победой на выборах
Президент Сербии поздравил Байдена с победой на выборах
Президент Сербии Александр Вучич поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с избранием президентом США и выразил надежду на продолжение сотрудничества между РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T16:41
2020-11-08T16:41
александр вучич
дональд трамп
джо байден
косово
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с избранием президентом США и выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя государствами как при действующем американском президенте Дональде Трампе."Искренние поздравления Джо Байдену. Я желаю вам мудрости и решимости справиться с существующими проблемами на благо США и всего мира. Я надеюсь продолжить тесное сотрудничество с вами, какое у нас было с Дональдом Трампом, за что я очень благодарен", - написал Вучич в Twitter.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем 4 сентября подписала в Вашингтоне соглашение об экономическом сотрудничестве по Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. Президент Сербии подчеркнул тогда, что руководство сербов и косовские албанцы подписали с США отдельные двусторонние соглашения.
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александр вучич, дональд трамп, джо байден, косово, вашингтон (город), сша, в мире

Президент Сербии поздравил Байдена с победой на выборах

16:41 08.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с избранием президентом США и выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя государствами как при действующем американском президенте Дональде Трампе.
"Искренние поздравления Джо Байдену. Я желаю вам мудрости и решимости справиться с существующими проблемами на благо США и всего мира. Я надеюсь продолжить тесное сотрудничество с вами, какое у нас было с Дональдом Трампом, за что я очень благодарен", - написал Вучич в Twitter.
Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем 4 сентября подписала в Вашингтоне соглашение об экономическом сотрудничестве по Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. Президент Сербии подчеркнул тогда, что руководство сербов и косовские албанцы подписали с США отдельные двусторонние соглашения.
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Александр ВучичДональд ТрампДжо БайденКосовоВашингтон (город)СШАВ мире
 
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