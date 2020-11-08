Активисты BLM семь часов перекрывают дороги в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Активисты движения Black Lives Matter семь часов ходят по Вашингтону, перекрывая дороги и выкрикивая оскорбления в адрес полицейских, патрульные на велосипедах не прекращают дежурство.Акция началась в три часа дня по местному времени (23.00 мск). Манифестанты вышли из Meridian Hill Park, небольшое пространство в трёх километрах от Белого дома по улице 16. Протестующие перекрывали дороги, приближаясь к резиденции президента, полицейские на велосипедах и мотоциклах блокировали движение на нескольких перекрёстках и двигались дальше вместе с группой активистов. У Белого дома в это время праздновали победу на выборах кандидата от демократов Джо Байдена, впрочем, туда шествие не направлялось, сворачивая на соседние улицы.Попытка снять происходящее на видео встретила неодобрение со стороны участников, несмотря на предъявленное журналистское удостоверение и фразу "уважайте мои права". Мужчины в чёрных спортивных костюмах, горнолыжных масках и тёмных очках аккуратно вывели корреспондента РИА Новости из толпы и проводили за угол.Следующая попытка снять происходящее на камеру была предпринята через квартал, когда удалось обогнать протестующих."Зачем ты продолжаешь снимать? Уходи", - сказал один из мужчин в спортивных костюмах, с черными зонтами и включенными фонариками.На предъявленное журналистское удостоверение реакция была прежней: "Здесь написано не понятно, уходи, кто ты?"Патрульные на велосипедах не возражали, что их снимают. Полицейские не реагировали на ругательства в свой адрес со стороны протестующих.Девушка с мегафоном не переставала призывать к правосудию: "Нет правосудия - нет мира!" - отвечали участники скандированием.
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Активисты движения Black Lives Matter семь часов ходят по Вашингтону, перекрывая дороги и выкрикивая оскорбления в адрес полицейских, патрульные на велосипедах не прекращают дежурство.
Акция началась в три часа дня по местному времени (23.00 мск). Манифестанты вышли из Meridian Hill Park, небольшое пространство в трёх километрах от Белого дома по улице 16. Протестующие перекрывали дороги, приближаясь к резиденции президента, полицейские на велосипедах и мотоциклах блокировали движение на нескольких перекрёстках и двигались дальше вместе с группой активистов. У Белого дома в это время праздновали победу на выборах кандидата от демократов Джо Байдена, впрочем, туда шествие не направлялось, сворачивая на соседние улицы.
Попытка снять происходящее на видео встретила неодобрение со стороны участников, несмотря на предъявленное журналистское удостоверение и фразу "уважайте мои права". Мужчины в чёрных спортивных костюмах, горнолыжных масках и тёмных очках аккуратно вывели корреспондента РИА Новости из толпы и проводили за угол.
Следующая попытка снять происходящее на камеру была предпринята через квартал, когда удалось обогнать протестующих.
"Зачем ты продолжаешь снимать? Уходи", - сказал один из мужчин в спортивных костюмах, с черными зонтами и включенными фонариками.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.