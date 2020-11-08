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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/vybory-1583581271.html
Активисты BLM семь часов перекрывают дороги в Вашингтоне
Активисты BLM семь часов перекрывают дороги в Вашингтоне
Активисты движения Black Lives Matter семь часов ходят по Вашингтону, перекрывая дороги и выкрикивая оскорбления в адрес полицейских, патрульные на велосипедах... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T07:51
2020-11-08T07:51
выборы президента сша — 2020
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Активисты движения Black Lives Matter семь часов ходят по Вашингтону, перекрывая дороги и выкрикивая оскорбления в адрес полицейских, патрульные на велосипедах не прекращают дежурство.Акция началась в три часа дня по местному времени (23.00 мск). Манифестанты вышли из Meridian Hill Park, небольшое пространство в трёх километрах от Белого дома по улице 16. Протестующие перекрывали дороги, приближаясь к резиденции президента, полицейские на велосипедах и мотоциклах блокировали движение на нескольких перекрёстках и двигались дальше вместе с группой активистов. У Белого дома в это время праздновали победу на выборах кандидата от демократов Джо Байдена, впрочем, туда шествие не направлялось, сворачивая на соседние улицы.Попытка снять происходящее на видео встретила неодобрение со стороны участников, несмотря на предъявленное журналистское удостоверение и фразу "уважайте мои права". Мужчины в чёрных спортивных костюмах, горнолыжных масках и тёмных очках аккуратно вывели корреспондента РИА Новости из толпы и проводили за угол.Следующая попытка снять происходящее на камеру была предпринята через квартал, когда удалось обогнать протестующих."Зачем ты продолжаешь снимать? Уходи", - сказал один из мужчин в спортивных костюмах, с черными зонтами и включенными фонариками.На предъявленное журналистское удостоверение реакция была прежней: "Здесь написано не понятно, уходи, кто ты?"Патрульные на велосипедах не возражали, что их снимают. Полицейские не реагировали на ругательства в свой адрес со стороны протестующих.Девушка с мегафоном не переставала призывать к правосудию: "Нет правосудия - нет мира!" - отвечали участники скандированием.
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джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Активисты BLM семь часов перекрывают дороги в Вашингтоне

07:51 08.11.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonСторонники Джо Байдена радуются сообщениям СМИ о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл президентские выборы
Сторонники Джо Байдена радуются сообщениям СМИ о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл президентские выборы - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Активисты движения Black Lives Matter семь часов ходят по Вашингтону, перекрывая дороги и выкрикивая оскорбления в адрес полицейских, патрульные на велосипедах не прекращают дежурство.
Акция началась в три часа дня по местному времени (23.00 мск). Манифестанты вышли из Meridian Hill Park, небольшое пространство в трёх километрах от Белого дома по улице 16. Протестующие перекрывали дороги, приближаясь к резиденции президента, полицейские на велосипедах и мотоциклах блокировали движение на нескольких перекрёстках и двигались дальше вместе с группой активистов. У Белого дома в это время праздновали победу на выборах кандидата от демократов Джо Байдена, впрочем, туда шествие не направлялось, сворачивая на соседние улицы.
© AP Photo / Rebecca BlackwellСторонники Джо Байдена радуются сообщениям СМИ о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл президентские выборы
Сторонники Джо Байдена радуются сообщениям СМИ о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл президентские выборы
1 из 1
Сторонники Джо Байдена радуются сообщениям СМИ о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл президентские выборы
© AP Photo / Rebecca Blackwell
1 из 1
Сторонники Джо Байдена радуются сообщениям СМИ о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл президентские выборы
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Попытка снять происходящее на видео встретила неодобрение со стороны участников, несмотря на предъявленное журналистское удостоверение и фразу "уважайте мои права". Мужчины в чёрных спортивных костюмах, горнолыжных масках и тёмных очках аккуратно вывели корреспондента РИА Новости из толпы и проводили за угол.
Следующая попытка снять происходящее на камеру была предпринята через квартал, когда удалось обогнать протестующих.
"Зачем ты продолжаешь снимать? Уходи", - сказал один из мужчин в спортивных костюмах, с черными зонтами и включенными фонариками.
Сторонник президента США Дональда Трампа спорит со сторонником движения Black Lives Matter напротив Белого дома в день выборов в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 06:30Выборы президента США — 2020
Сторонники Байдена и активисты BLM смешались на протестах в Нью-Йорке
На предъявленное журналистское удостоверение реакция была прежней: "Здесь написано не понятно, уходи, кто ты?"
Патрульные на велосипедах не возражали, что их снимают. Полицейские не реагировали на ругательства в свой адрес со стороны протестующих.
Девушка с мегафоном не переставала призывать к правосудию: "Нет правосудия - нет мира!" - отвечали участники скандированием.
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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