https://ria.ru/20201108/vybory-1583581271.html

Активисты BLM семь часов перекрывают дороги в Вашингтоне

Активисты BLM семь часов перекрывают дороги в Вашингтоне

Активисты движения Black Lives Matter семь часов ходят по Вашингтону, перекрывая дороги и выкрикивая оскорбления в адрес полицейских, патрульные на велосипедах... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T07:51

2020-11-08T07:51

2020-11-08T07:51

выборы президента сша — 2020

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Активисты движения Black Lives Matter семь часов ходят по Вашингтону, перекрывая дороги и выкрикивая оскорбления в адрес полицейских, патрульные на велосипедах не прекращают дежурство.Акция началась в три часа дня по местному времени (23.00 мск). Манифестанты вышли из Meridian Hill Park, небольшое пространство в трёх километрах от Белого дома по улице 16. Протестующие перекрывали дороги, приближаясь к резиденции президента, полицейские на велосипедах и мотоциклах блокировали движение на нескольких перекрёстках и двигались дальше вместе с группой активистов. У Белого дома в это время праздновали победу на выборах кандидата от демократов Джо Байдена, впрочем, туда шествие не направлялось, сворачивая на соседние улицы.Попытка снять происходящее на видео встретила неодобрение со стороны участников, несмотря на предъявленное журналистское удостоверение и фразу "уважайте мои права". Мужчины в чёрных спортивных костюмах, горнолыжных масках и тёмных очках аккуратно вывели корреспондента РИА Новости из толпы и проводили за угол.Следующая попытка снять происходящее на камеру была предпринята через квартал, когда удалось обогнать протестующих."Зачем ты продолжаешь снимать? Уходи", - сказал один из мужчин в спортивных костюмах, с черными зонтами и включенными фонариками.На предъявленное журналистское удостоверение реакция была прежней: "Здесь написано не понятно, уходи, кто ты?"Патрульные на велосипедах не возражали, что их снимают. Полицейские не реагировали на ругательства в свой адрес со стороны протестующих.Девушка с мегафоном не переставала призывать к правосудию: "Нет правосудия - нет мира!" - отвечали участники скандированием.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583101598.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, вашингтон (город), сша, в мире