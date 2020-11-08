Сторонники Трампа устроили акции протеста возле капитолиев в ряде штатов
05:23 08.11.2020 (обновлено: 08:42 08.11.2020)
© AP Photo / Ross D. FranklinСторонники президента США Дональда Трампа в Финиксе
© AP Photo / Ross D. Franklin
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сторонники Дональда Трампа протестовали в субботу у капитолиев в ряде штатов по всей стране, отказываясь признать поражение, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Толпы людей отличались между собой по размеру от нескольких десятков до нескольких тысяч. Некоторые открыто держали при себе оружие. В ряде городов начались столкновения.
В частности, в Атланте (штат Джорджия) у капитолия около тысячи сторонников Трампа скандировали "Заприте его". Кто-то скандировал "Это еще не конец! Это еще не конец!" и "Фейковые новости". На улицах города можно было наблюдать американские флаги и транспаранты в поддержку Трампа.
Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил кандидат от демократов. Действующий президент заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.
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Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.
Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.