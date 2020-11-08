https://ria.ru/20201108/vybory-1583579272.html

Сторонники Трампа устроили акции протеста возле капитолиев в ряде штатов

Сторонники Трампа устроили акции протеста возле капитолиев в ряде штатов

Сторонники Дональда Трампа протестовали в субботу у капитолиев в ряде штатов по всей стране, отказываясь признать поражение, сообщает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T05:23

2020-11-08T05:23

2020-11-08T08:42

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

таллахасси

джорджия

финикс

атланта

сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сторонники Дональда Трампа протестовали в субботу у капитолиев в ряде штатов по всей стране, отказываясь признать поражение, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.Как сообщает агентство, они скандировали "Это еще не конец!" и "Остановите кражу". Это происходило в таких городах, как Атланта, Таллахасси, Остин, Бисмарк, Бойсе и Финикс.Толпы людей отличались между собой по размеру от нескольких десятков до нескольких тысяч. Некоторые открыто держали при себе оружие. В ряде городов начались столкновения.В частности, в Атланте (штат Джорджия) у капитолия около тысячи сторонников Трампа скандировали "Заприте его". Кто-то скандировал "Это еще не конец! Это еще не конец!" и "Фейковые новости". На улицах города можно было наблюдать американские флаги и транспаранты в поддержку Трампа.Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил кандидат от демократов. Действующий президент заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html

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джорджия

финикс

атланта

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, таллахасси, джорджия, финикс, атланта, сша, в мире