https://ria.ru/20201108/vybory-1583577543.html
Байден обратился к нации после выборов
Байден обратился к нации после выборов
Джо Байден заявил об убедительном преимуществе на выборах президента США. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T04:43
2020-11-08T04:43
2020-11-08T08:45
дональд трамп
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583434239_0:0:1699:955_1400x0_80_0_0_09e1b9aa97cb94d956f26abe06c83976.jpg
ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Джо Байден заявил об убедительном преимуществе на выборах президента США.Он добавил, что получил голосов более, чем какой-либо из предыдущих участников выборов. По словам демократа, его поддержали 74 миллиона граждан.Кроме того, Байден обозначил приоритеты своей политики: борьба с COVID-19, экономика, климат и противостояние расизму."Американцы призвали нас задействовать силы, представляющие достоинство и честность, силы науки и надежды ради великих битв нашего времени. Битвы за контроль над вирусом. Битвы за построение процветания, битвы за обеспечение здравоохранения в ваших семьях, битвы за расовую справедливость и искоренение системного расизма в нашей стране, битвы за спасение климата", — сказал он.Помимо этого, политик заявил о необходимости "восстановить достоинство, защитить демократию" и обеспечить равные возможности для граждан.Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил кандидат от демократов. Действующий президент заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.
https://ria.ru/20201107/bayden-1583559565.html
https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583434239_74:0:1583:1132_1400x0_80_0_0_7bf58160b7b264cb8d7c251b642531a1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, вашингтон (город), джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Джо Байден
заявил об убедительном преимуществе на выборах президента США
.
"Люди нашей страны высказались: они дали нам чистую, убедительную победу", — сказал Байден в обращении к нации.
Он добавил, что получил голосов более, чем какой-либо из предыдущих участников выборов. По словам демократа, его поддержали 74 миллиона граждан.
Кроме того, Байден обозначил приоритеты своей политики: борьба с COVID-19, экономика, климат и противостояние расизму.
"Американцы призвали нас задействовать силы, представляющие достоинство и честность, силы науки и надежды ради великих битв нашего времени. Битвы за контроль над вирусом. Битвы за построение процветания, битвы за обеспечение здравоохранения в ваших семьях, битвы за расовую справедливость и искоренение системного расизма в нашей стране, битвы за спасение климата", — сказал он.
Помимо этого, политик заявил о необходимости "восстановить достоинство, защитить демократию" и обеспечить равные возможности для граждан.
Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил кандидат от демократов. Действующий президент заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.
Трамп
утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.
Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.