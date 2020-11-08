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Харрис назвала результаты выборов "новым днем для Америки"

Харрис назвала результаты выборов "новым днем для Америки"

Камала Харрис, которую по прогнозам американских СМИ, избрали вице-президентом США, поблагодарила граждан за рекордную явку на выборах. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T04:37

2020-11-08T04:37

2020-11-08T04:58

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

камала харрис

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Камала Харрис, которую по прогнозам американских СМИ, избрали вице-президентом США, поблагодарила граждан за рекордную явку на выборах.Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил кандидат от демократов. Действующий президент заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.

вашингтон (город)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), камала харрис, сша, в мире