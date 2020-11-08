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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/vybory-1583577441.html
Харрис назвала результаты выборов "новым днем для Америки"
Харрис назвала результаты выборов "новым днем для Америки"
Камала Харрис, которую по прогнозам американских СМИ, избрали вице-президентом США, поблагодарила граждан за рекордную явку на выборах. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T04:37
2020-11-08T04:58
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
камала харрис
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Камала Харрис, которую по прогнозам американских СМИ, избрали вице-президентом США, поблагодарила граждан за рекордную явку на выборах.Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил кандидат от демократов. Действующий президент заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), камала харрис, сша, в мире

Харрис назвала результаты выборов "новым днем для Америки"

04:37 08.11.2020 (обновлено: 04:58 08.11.2020)
 
© AP Photo / Carolyn KasterСенатор США от штата Калифорния Камала Харрис
Сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Камала Харрис, которую по прогнозам американских СМИ, избрали вице-президентом США, поблагодарила граждан за рекордную явку на выборах.

"Спасибо, что обеспечили рекордную явку на выборах, чтобы высказать свое мнение. Я знаю, что последние несколько месяцев были сложными: горе, печаль, боль, волнения, страдания. Но мы все стали свидетелями вашего мужества, вашей стойкости и щедрости вашего духа... Вы приветствовали новый день для Америки", — сказала она на выступлении в Делавэре.

Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил кандидат от демократов. Действующий президент заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.
Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.
Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)Камала ХаррисСШАВ мире
 
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