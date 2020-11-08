https://ria.ru/20201108/vybory-1583573625.html

Штаб Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в Аризоне

Штаб Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в Аризоне

Предвыборный штаб президента Дональда Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа с населением почти в четыре миллиона... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T02:18

2020-11-08T02:18

2020-11-08T02:48

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сша

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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Предвыборный штаб президента Дональда Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа с населением почти в четыре миллиона человек, говорится в заявлении сторонников Трампа.Утверждается, что ошибочные действия сотрудников избиркомов при работе с машинами для голосования привели к тому, что некоторые бюллетени не засчитали. Однако не уточняется, сколько именно голосов могли не учесть.В Аризоне демократ Джо Байден после подсчета 90 процентов бюллетеней набирает 49,6 процента голосов, а Трамп — 48,9 процента. В абсолютных цифрах разрыв составляет около 21 тысячи голосов.Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил Джозеф Байден. Действующий президент заявил, что его соперника от демократов пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, вашингтон (город), дональд трамп, аризона, сша, в мире