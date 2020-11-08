Штаб Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в Аризоне
02:18 08.11.2020 (обновлено: 02:48 08.11.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСторонники президента США Дональда Трампа во время акции протеста перед Конгресс-центром в Филадельфии
ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Предвыборный штаб президента Дональда Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа с населением почти в четыре миллиона человек, говорится в заявлении сторонников Трампа.
"Иск предполагает, что округ Марикопа отверг голоса, поданные избирателями лично в день выборов", — сообщили в штабе.
Утверждается, что ошибочные действия сотрудников избиркомов при работе с машинами для голосования привели к тому, что некоторые бюллетени не засчитали. Однако не уточняется, сколько именно голосов могли не учесть.
"Работники участков испытывали трудности в работе с новыми машинами для голосования в округе Марикопа и ошибочно нажимали, а также говорили избирателям нажимать зеленую кнопку, чтобы преодолеть существенные ошибки. В результате машины не засчитывали голоса, поданные в день выборов в этом округе", — заявил главный юрисконсульт штаба Трампа Мэтт Морган.
В Аризоне демократ Джо Байден после подсчета 90 процентов бюллетеней набирает 49,6 процента голосов, а Трамп — 48,9 процента. В абсолютных цифрах разрыв составляет около 21 тысячи голосов.
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Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил Джозеф Байден. Действующий президент заявил, что его соперника от демократов пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.
Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.
Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.