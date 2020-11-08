Трамп заявил о победе на выборах по "законным" голосам
00:59 08.11.2020 (обновлено: 02:26 08.11.2020)
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что выиграл президентские выборы.
"Наблюдателей не допускали в комнаты подсчета. Я выиграл выборы, получил 71 миллион законных голосов. Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого никогда раньше не бывало. Миллионы бюллетеней, которые нужно было прислать по почте, были посланы людям, которые о них не просили!" — написал Трамп в Twitter.
Его твит незамедлительно пометили примечанием: "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".
Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил Джозеф Байден. Действующий президент заявил, что его соперника от демократов пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.
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Трамп утверждает, что Байден намерен подсчитать все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.
Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.