https://ria.ru/20201108/vybory-1583570248.html

Трамп заявил о победе на выборах по "законным" голосам

Трамп заявил о победе на выборах по "законным" голосам

Президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что выиграл президентские выборы. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T00:59

2020-11-08T00:59

2020-11-08T02:26

джо байден

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что выиграл президентские выборы.Его твит незамедлительно пометили примечанием: "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил Джозеф Байден. Действующий президент заявил, что его соперника от демократов пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.Трамп утверждает, что Байден намерен подсчитать все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире