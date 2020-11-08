https://ria.ru/20201108/vybory-1583570150.html

Слуцкий заявил о готовности России работать с любым президентом США

Слуцкий заявил о готовности России работать с любым президентом США

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова работать с любым президентом США, нормализация отношений между странами... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T00:57

2020-11-08T00:57

2020-11-08T01:05

леонид слуцкий

дональд трамп

госдума рф

джо байден

москва

выборы президента сша — 2020

россия

сша

политика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова работать с любым президентом США, нормализация отношений между странами по-прежнему остается приоритетом, в том числа для парламентариев.По мнению Слуцкого, на российском направлении не стоит ожидать существенных перемен в лучшую сторону, так как в своей предвыборной риторике демократ Джо Байден прямо называл Россию "главным врагом" США.Он отметил, что пока речь не идет о новой "перезагрузке", но нужно искать пути для конструктивного взаимодействия, в первую очередь таких сферах как глобальное здравоохранение, стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность и мирный космос.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201107/bayden-1583565661.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, дональд трамп, госдума рф, джо байден, москва, россия, сша, политика