Слуцкий заявил о готовности России работать с любым президентом США
00:57 08.11.2020 (обновлено: 01:05 08.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова работать с любым президентом США, нормализация отношений между странами по-прежнему остается приоритетом, в том числа для парламентариев.
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По мнению Слуцкого, на российском направлении не стоит ожидать существенных перемен в лучшую сторону, так как в своей предвыборной риторике демократ Джо Байден прямо называл Россию "главным врагом" США.
"Но Россия – и это было заявлено на самом высоком уровне - готова работать с любым президентом США. Нормализация двусторонних отношений по-прежнему является одним из приоритетов, в том числе в парламентской плоскости. Мы проанализируем все аспекты и возможности в российско-американском диалоге на заседании круглого стола в Госдуме в конце ноября", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что пока речь не идет о новой "перезагрузке", но нужно искать пути для конструктивного взаимодействия, в первую очередь таких сферах как глобальное здравоохранение, стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность и мирный космос.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.