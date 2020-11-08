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Празднование сторонников Байдена у Белого дома продолжается
Празднование сторонников Байдена у Белого дома продолжается
Празднование сторонников кандидата в президенты США Джо Байдена в американской столице продолжается, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T00:54
2020-11-08T00:54
2020-11-08T00:54
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Празднование сторонников кандидата в президенты США Джо Байдена в американской столице продолжается, передает корреспондент РИА Новости.Сотни людей пришли к Белому дому и расположились вдоль 16-й улицы. Многие держат плакаты с надписями "Ты уволен", "Вон! ", Игра окончена". Кто-то размахивает флагом США или флагом с именами Байден и кандидта в вице-президенты Камала Харрис.Сюда же подтянулись участники марша Black Lives Matter, которые изначально встречались в Meridian Hill Park.В разных частях улиц играет музыка - где-то Бейонсе, где-то Ариана Гранде, а где-то вообще обходятся барабанами, принесенными с собой. Многие танцуют, выходя в круг под бурные аплодисменты толпы. Те, кто поскромнее, двигаются в сторонке.Несколько человек уже открыли бутылку шампанского и начали распивать под одобрительные крики окружающих.Одна из участниц празднества в разговоре с РИА Новости сказала, что действующий президент Дональд Трамп "был президентом, который разделял людей", и выразила надежду, что теперь ситуация в стране улучшится.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
вашингтон (город)
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена
Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена
2020-11-08T00:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), дональд трамп, джо байден, сша, в мире