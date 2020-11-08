https://ria.ru/20201108/vybory-1583569624.html

Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик

Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик

Джо Байден в качестве президента США будет проводить более сбалансированную политику в отношении европейских и многих других стран, чем его предшественник,... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T00:43

2020-11-08T00:43

2020-11-08T00:43

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

хиллари клинтон

джо байден

сирия

дамаск (город)

сша

в мире

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ДАМАСК, 8 ноя - РИА Новости. Джо Байден в качестве президента США будет проводить более сбалансированную политику в отношении европейских и многих других стран, чем его предшественник, однако для Сирии победа того или иного кандидата не столь значима, считает сирийский депутат Мухаммед Хейр Укам.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Для ряда других стран имеет значение, кто победит. Думаю, что Байден будет проводить более сбалансированную политику в отношениях с европейскими и многими другими странами", - отметил Укам.По словам сирийского депутата, Демократическая партия в целом "имеет больше опыта в выстраивании внешней политики". Демократы также понимают, что Трамп "нанес вред внешней политике страны, будучи более откровенным относительно ее сути в (ближневосточном) регионе".Укам счел маловероятным, что смена хозяина Белого дома каким-либо образом отразится на санкционной политике США в отношении Дамаска, в том числе на законе "Цезарь", принятом в конце 2019 года и накладывающем санкции практически на все сферы экономики Сирии.Депутат также заявил, что Сирия "не может вступать в какие-либо переговоры с американскими оккупантами до вывода войск США из страны".Комментируя итоги президентских выборов в целом, Укам выразил мнение, что Трамп "нанес ущерб позициям США в международной политике и способствовал большей изоляции страны после ее выхода из состава многих организаций". "Америке нужно вернуться на международную арену, Трамп стал бременем для международной политики страны", - полагает депутат. По его мнению, в этих условиях многие избиратели голосовали не столько за Байдена, сколько против Трампа - точно так же, как четыре года назад они выбрали Трампа, не желая прихода к власти Хиллари Клинтон.

https://ria.ru/20201107/bayden-1583565661.html

сирия

дамаск (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, сирия, дамаск (город), сша, в мире