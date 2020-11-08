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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/vybory-1583569624.html
Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
Джо Байден в качестве президента США будет проводить более сбалансированную политику в отношении европейских и многих других стран, чем его предшественник,... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T00:43
2020-11-08T00:43
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
хиллари клинтон
джо байден
сирия
дамаск (город)
сша
в мире
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ДАМАСК, 8 ноя - РИА Новости. Джо Байден в качестве президента США будет проводить более сбалансированную политику в отношении европейских и многих других стран, чем его предшественник, однако для Сирии победа того или иного кандидата не столь значима, считает сирийский депутат Мухаммед Хейр Укам.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Для ряда других стран имеет значение, кто победит. Думаю, что Байден будет проводить более сбалансированную политику в отношениях с европейскими и многими другими странами", - отметил Укам.По словам сирийского депутата, Демократическая партия в целом "имеет больше опыта в выстраивании внешней политики". Демократы также понимают, что Трамп "нанес вред внешней политике страны, будучи более откровенным относительно ее сути в (ближневосточном) регионе".Укам счел маловероятным, что смена хозяина Белого дома каким-либо образом отразится на санкционной политике США в отношении Дамаска, в том числе на законе "Цезарь", принятом в конце 2019 года и накладывающем санкции практически на все сферы экономики Сирии.Депутат также заявил, что Сирия "не может вступать в какие-либо переговоры с американскими оккупантами до вывода войск США из страны".Комментируя итоги президентских выборов в целом, Укам выразил мнение, что Трамп "нанес ущерб позициям США в международной политике и способствовал большей изоляции страны после ее выхода из состава многих организаций". "Америке нужно вернуться на международную арену, Трамп стал бременем для международной политики страны", - полагает депутат. По его мнению, в этих условиях многие избиратели голосовали не столько за Байдена, сколько против Трампа - точно так же, как четыре года назад они выбрали Трампа, не желая прихода к власти Хиллари Клинтон.
https://ria.ru/20201107/bayden-1583565661.html
сирия
дамаск (город)
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дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, сирия, дамаск (город), сша, в мире

Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик

00:43 08.11.2020
 
© AFP 2020 / Drew Angerer/Getty ImagesКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AFP 2020 / Drew Angerer/Getty Images
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 8 ноя - РИА Новости. Джо Байден в качестве президента США будет проводить более сбалансированную политику в отношении европейских и многих других стран, чем его предшественник, однако для Сирии победа того или иного кандидата не столь значима, считает сирийский депутат Мухаммед Хейр Укам.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
"Что касается Сирии, для нас не имеет значения, кто победит на выборах в США, поскольку любой, кто добьется успеха, будет более лоялен сионистскому образованию (Израилю - ред.)", - сказал РИА Новости депутат, комментируя заявления о победе Байдена.
"Для ряда других стран имеет значение, кто победит. Думаю, что Байден будет проводить более сбалансированную политику в отношениях с европейскими и многими другими странами", - отметил Укам.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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По словам сирийского депутата, Демократическая партия в целом "имеет больше опыта в выстраивании внешней политики". Демократы также понимают, что Трамп "нанес вред внешней политике страны, будучи более откровенным относительно ее сути в (ближневосточном) регионе".
Укам счел маловероятным, что смена хозяина Белого дома каким-либо образом отразится на санкционной политике США в отношении Дамаска, в том числе на законе "Цезарь", принятом в конце 2019 года и накладывающем санкции практически на все сферы экономики Сирии.
Депутат также заявил, что Сирия "не может вступать в какие-либо переговоры с американскими оккупантами до вывода войск США из страны".
Комментируя итоги президентских выборов в целом, Укам выразил мнение, что Трамп "нанес ущерб позициям США в международной политике и способствовал большей изоляции страны после ее выхода из состава многих организаций". "Америке нужно вернуться на международную арену, Трамп стал бременем для международной политики страны", - полагает депутат. По его мнению, в этих условиях многие избиратели голосовали не столько за Байдена, сколько против Трампа - точно так же, как четыре года назад они выбрали Трампа, не желая прихода к власти Хиллари Клинтон.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденСирияДамаск (город)СШАВ мире
 
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