Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
© AFP 2020 / Drew Angerer/Getty ImagesКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
ДАМАСК, 8 ноя - РИА Новости. Джо Байден в качестве президента США будет проводить более сбалансированную политику в отношении европейских и многих других стран, чем его предшественник, однако для Сирии победа того или иного кандидата не столь значима, считает сирийский депутат Мухаммед Хейр Укам.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
"Что касается Сирии, для нас не имеет значения, кто победит на выборах в США, поскольку любой, кто добьется успеха, будет более лоялен сионистскому образованию (Израилю - ред.)", - сказал РИА Новости депутат, комментируя заявления о победе Байдена.
"Для ряда других стран имеет значение, кто победит. Думаю, что Байден будет проводить более сбалансированную политику в отношениях с европейскими и многими другими странами", - отметил Укам.
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По словам сирийского депутата, Демократическая партия в целом "имеет больше опыта в выстраивании внешней политики". Демократы также понимают, что Трамп "нанес вред внешней политике страны, будучи более откровенным относительно ее сути в (ближневосточном) регионе".
Укам счел маловероятным, что смена хозяина Белого дома каким-либо образом отразится на санкционной политике США в отношении Дамаска, в том числе на законе "Цезарь", принятом в конце 2019 года и накладывающем санкции практически на все сферы экономики Сирии.
Депутат также заявил, что Сирия "не может вступать в какие-либо переговоры с американскими оккупантами до вывода войск США из страны".
Комментируя итоги президентских выборов в целом, Укам выразил мнение, что Трамп "нанес ущерб позициям США в международной политике и способствовал большей изоляции страны после ее выхода из состава многих организаций". "Америке нужно вернуться на международную арену, Трамп стал бременем для международной политики страны", - полагает депутат. По его мнению, в этих условиях многие избиратели голосовали не столько за Байдена, сколько против Трампа - точно так же, как четыре года назад они выбрали Трампа, не желая прихода к власти Хиллари Клинтон.