https://ria.ru/20201108/voyna-1583612259.html

Британский генерал предупредил об угрозе третьей мировой войны

Британский генерал предупредил об угрозе третьей мировой войны

Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер в интервью Sky News предупредил о глобальных рисках из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T13:38

2020-11-08T13:38

2020-11-08T15:01

николас картер

великобритания

в мире

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер в интервью Sky News предупредил о глобальных рисках из-за пандемии коронавируса.Он подчеркнул, что экономические кризисы в прошлом уже приводили к кризисам безопасности, и выразил обеспокоенность, что такое развитие событий может повториться на фоне ущерба, который пандемия нанесла мировой экономике.Картер отметил, что с учетом множества имеющихся в мире региональных конфликтов существует реальный риск возникновения ситуации, когда чей-либо просчет может привести к масштабным последствиям.После этих слов журналист поинтересовался, имеется ли в виду угроза третьей мировой войны."Я лишь говорю, что риск есть и нам нужно его учитывать", — подчеркнул генерал, призвав помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний, чтобы не допустить их повторения.

https://ria.ru/20201007/ugrozy-1578563411.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николас картер, великобритания, в мире