https://ria.ru/20201108/voyna-1583612259.html
Британский генерал предупредил об угрозе третьей мировой войны
Британский генерал предупредил об угрозе третьей мировой войны
Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер в интервью Sky News предупредил о глобальных рисках из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T13:38
2020-11-08T13:38
2020-11-08T15:01
николас картер
великобритания
в мире
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер в интервью Sky News предупредил о глобальных рисках из-за пандемии коронавируса.Он подчеркнул, что экономические кризисы в прошлом уже приводили к кризисам безопасности, и выразил обеспокоенность, что такое развитие событий может повториться на фоне ущерба, который пандемия нанесла мировой экономике.Картер отметил, что с учетом множества имеющихся в мире региональных конфликтов существует реальный риск возникновения ситуации, когда чей-либо просчет может привести к масштабным последствиям.После этих слов журналист поинтересовался, имеется ли в виду угроза третьей мировой войны."Я лишь говорю, что риск есть и нам нужно его учитывать", — подчеркнул генерал, призвав помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний, чтобы не допустить их повторения.
https://ria.ru/20201007/ugrozy-1578563411.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николас картер, великобритания, в мире
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Глава Штаба обороны Великобритании
генерал Ник Картер в интервью Sky News
предупредил о глобальных рисках из-за пандемии коронавируса.
Он подчеркнул, что экономические кризисы в прошлом уже приводили к кризисам безопасности, и выразил обеспокоенность, что такое развитие событий может повториться на фоне ущерба, который пандемия нанесла мировой экономике.
Картер отметил, что с учетом множества имеющихся в мире региональных конфликтов существует реальный риск возникновения ситуации, когда чей-либо просчет может привести к масштабным последствиям.
После этих слов журналист поинтересовался, имеется ли в виду угроза третьей мировой войны.
"Я лишь говорю, что риск есть и нам нужно его учитывать", — подчеркнул генерал, призвав помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний, чтобы не допустить их повторения.