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Британский генерал предупредил об угрозе третьей мировой войны
Британский генерал предупредил об угрозе третьей мировой войны
Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер в интервью Sky News предупредил о глобальных рисках из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T13:38
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер в интервью Sky News предупредил о глобальных рисках из-за пандемии коронавируса.Он подчеркнул, что экономические кризисы в прошлом уже приводили к кризисам безопасности, и выразил обеспокоенность, что такое развитие событий может повториться на фоне ущерба, который пандемия нанесла мировой экономике.Картер отметил, что с учетом множества имеющихся в мире региональных конфликтов существует реальный риск возникновения ситуации, когда чей-либо просчет может привести к масштабным последствиям.После этих слов журналист поинтересовался, имеется ли в виду угроза третьей мировой войны."Я лишь говорю, что риск есть и нам нужно его учитывать", — подчеркнул генерал, призвав помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний, чтобы не допустить их повторения.
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николас картер, великобритания, в мире

Британский генерал предупредил об угрозе третьей мировой войны

13:38 08.11.2020 (обновлено: 15:01 08.11.2020)
 
© REUTERS / Jeff Overs/BBC/HandoutНачальник британского штаба обороны генерал Ник Картер
Начальник британского штаба обороны генерал Ник Картер - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© REUTERS / Jeff Overs/BBC/Handout
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер в интервью Sky News предупредил о глобальных рисках из-за пандемии коронавируса.
Он подчеркнул, что экономические кризисы в прошлом уже приводили к кризисам безопасности, и выразил обеспокоенность, что такое развитие событий может повториться на фоне ущерба, который пандемия нанесла мировой экономике.
Картер отметил, что с учетом множества имеющихся в мире региональных конфликтов существует реальный риск возникновения ситуации, когда чей-либо просчет может привести к масштабным последствиям.
После этих слов журналист поинтересовался, имеется ли в виду угроза третьей мировой войны.
"Я лишь говорю, что риск есть и нам нужно его учитывать", — подчеркнул генерал, призвав помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний, чтобы не допустить их повторения.
Государственный флаг на новом здании посольства США в Москве, расположенного по адресу: Большой Девятинский переулок, 8 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 10:06
США включили Россию в список национальных угроз
 
Николас КартерВеликобританияВ мире
 
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