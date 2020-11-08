https://ria.ru/20201108/vitamin-1583668870.html

Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса

Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса

Британские врачи выяснили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщает газета Express. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T23:36

2020-11-08T23:36

2020-11-08T23:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

в мире

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Британские врачи выяснили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщает газета Express.Группа медиков исследовала статистику заражения и смертности от коронавируса и выявила связь между тяжестью течения COVID-19 и широтой. Выяснилось, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения COVID-19.При этом он отмечает, что для полноценного исследования необходим полный годичный цикл изучения. Эпидемия коронавируса началась менее, чем 365 дней назад. Автор исследования подчеркивает важность витамина D для иммунитета и утверждает, что он может защитить организм от проникновения коронавируса."Вирус нацелен на белковый шип на поверхности клеток, называемый ACE2, который является частью ренин-ангиотензиновой системы (РАС)", — пояснил он.Доктор Дэвис отметил, что реплицирующийся коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая "цитокиновый шторм". "Это то, что убивает людей", — добавил ученый.Дэвис подчернул, что достаточный уровень витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201108/antitela-1583665625.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире