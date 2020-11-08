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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201108/vitamin-1583668870.html
Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса
Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса
Британские врачи выяснили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщает газета Express. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T23:36
2020-11-08T23:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Британские врачи выяснили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщает газета Express.Группа медиков исследовала статистику заражения и смертности от коронавируса и выявила связь между тяжестью течения COVID-19 и широтой. Выяснилось, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения COVID-19.При этом он отмечает, что для полноценного исследования необходим полный годичный цикл изучения. Эпидемия коронавируса началась менее, чем 365 дней назад. Автор исследования подчеркивает важность витамина D для иммунитета и утверждает, что он может защитить организм от проникновения коронавируса."Вирус нацелен на белковый шип на поверхности клеток, называемый ACE2, который является частью ренин-ангиотензиновой системы (РАС)", — пояснил он.Доктор Дэвис отметил, что реплицирующийся коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая "цитокиновый шторм". "Это то, что убивает людей", — добавил ученый.Дэвис подчернул, что достаточный уровень витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201108/antitela-1583665625.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире

Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса

23:36 08.11.2020 (обновлено: 23:37 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52
Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Британские врачи выяснили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщает газета Express.
Группа медиков исследовала статистику заражения и смертности от коронавируса и выявила связь между тяжестью течения COVID-19 и широтой. Выяснилось, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения COVID-19.
"Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания", — утверждает доктор Гаррет Дэвис.
При этом он отмечает, что для полноценного исследования необходим полный годичный цикл изучения. Эпидемия коронавируса началась менее, чем 365 дней назад.
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Автор исследования подчеркивает важность витамина D для иммунитета и утверждает, что он может защитить организм от проникновения коронавируса.
"Вирус нацелен на белковый шип на поверхности клеток, называемый ACE2, который является частью ренин-ангиотензиновой системы (РАС)", — пояснил он.
Доктор Дэвис отметил, что реплицирующийся коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая "цитокиновый шторм".
"Это то, что убивает людей", — добавил ученый.
Дэвис подчернул, что достаточный уровень витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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