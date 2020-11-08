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В павильоне ВДНХ восстановят уникальный купол по старым чертежам
В павильоне ВДНХ восстановят уникальный купол по старым чертежам
Уникальный купол с деревянным каркасом восстановят по чертежам в павильоне "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:47
2020-11-08T11:47
вднх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уникальный купол с деревянным каркасом восстановят по чертежам в павильоне "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжаются ремонтно-реставрационные работы по павильону №15, которому специалисты возвращают исторический облик. В рамках проекта будет восстановлено главное украшение павильона - огромный купол центрального зала, который посвящен Сталинградской, ныне Волгоградской, области", — сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что купол представляет собой полусферу, каркас которой выполнен из дерева и обшит металлом. На нем закреплены различные художественные элементы, отлитые из алюминия и обработанные в специальной технике, что придает им вид старой бронзы. Сохранились практически все декоративные элементы, за исключением 16 звезд из стекла с алюминиевым обрамлением, сам деревянный каркас находится в неудовлетворительном состоянии.Бирюков подчеркнул, что купол будет отреставрирован по архивным чертежам и фотографиям 1952-1954 годов."Декоративные элементы по частям аккуратно снимут и отвезут в реставрационную мастерскую, где с помощью специального состава алюминиевые детали отмоют от загрязнений. Деревянный каркас будет отремонтирован, в рамках работ реставраторы восстановят 65 стеклянных элементов разных форм и размеров, будут воссозданы утраченные звезды - их выполнят из специального стекла красного цвета", - отметил заммэра.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все художественные элементы после проведения работ вернут на прежнее место, а сам купол оборудуют подсветкой. Завершение работ по воссозданию исторического облика купола, а также реставрация и приспособление самого павильона под современное использование планируются в первом квартале 2021 года.
https://ria.ru/20200826/pod-sloem-shtukaturki-kak-pavilonam-vdnkh-vozvraschayut-istoricheskiy-oblik-1576348005.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
вднх, петр бирюков, москва

В павильоне ВДНХ восстановят уникальный купол по старым чертежам

11:47 08.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРеконструкция павильонов ВДНХ
Реконструкция павильонов ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уникальный купол с деревянным каркасом восстановят по чертежам в павильоне "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются ремонтно-реставрационные работы по павильону №15, которому специалисты возвращают исторический облик. В рамках проекта будет восстановлено главное украшение павильона - огромный купол центрального зала, который посвящен Сталинградской, ныне Волгоградской, области", — сообщил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что купол представляет собой полусферу, каркас которой выполнен из дерева и обшит металлом. На нем закреплены различные художественные элементы, отлитые из алюминия и обработанные в специальной технике, что придает им вид старой бронзы. Сохранились практически все декоративные элементы, за исключением 16 звезд из стекла с алюминиевым обрамлением, сам деревянный каркас находится в неудовлетворительном состоянии.
Бирюков подчеркнул, что купол будет отреставрирован по архивным чертежам и фотографиям 1952-1954 годов.
Под слоем штукатурки: как павильонам на ВДНХ возвращают исторический облик - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 18:12
Под слоем штукатурки: как павильонам ВДНХ возвращают исторический обликПавильоны "Микробиологическая промышленность" и "Радиоэлектроника и связь" сейчас восстанавливают: в прошлом веке в них закрасили узоры и картины на потолках и обрубили скульптуры вместе со стенами. Но совсем скоро мы сможем увидеть, как эти здания задумывались первыми авторами.
"Декоративные элементы по частям аккуратно снимут и отвезут в реставрационную мастерскую, где с помощью специального состава алюминиевые детали отмоют от загрязнений. Деревянный каркас будет отремонтирован, в рамках работ реставраторы восстановят 65 стеклянных элементов разных форм и размеров, будут воссозданы утраченные звезды - их выполнят из специального стекла красного цвета", - отметил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все художественные элементы после проведения работ вернут на прежнее место, а сам купол оборудуют подсветкой. Завершение работ по воссозданию исторического облика купола, а также реставрация и приспособление самого павильона под современное использование планируются в первом квартале 2021 года.
 
ВДНХПетр БирюковМосква
 
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