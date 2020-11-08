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https://ria.ru/20201108/vaktsina-1583574989.html
Эксперт спрогнозировал пик гонки за вакциной от COVID-19
Эксперт спрогнозировал пик гонки за вакциной от COVID-19
Гонка за вакциной от коронавируса SARS-CoV-2 достигнет пика в январе 2021 года, заявил профессор Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрия Кулиш РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T03:42
2020-11-08T03:42
выборы президента сша — 2020
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Гонка за вакциной от коронавируса SARS-CoV-2 достигнет пика в январе 2021 года, заявил профессор Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрия Кулиш на онлайн-дискуссии "Гонка за вакциной — что нового?", организованной Harvard Club of Russia, запись имеется в распоряжении РИА Новости."Если говорить о гонке (по созданию эффективной вакцины от SARS-CoV-2), то пик гонки случится в начале января 2021 года, когда все начнут меряться тяжелыми побочными эффектами", — сказал Кулиш.По его словам, на это время придется выход первых отчетов о третьих фазах испытаний целого ряда вакцин, в том числе российской "Спутник V".Тогда же, по его словам, должна появиться первая информация о возможных сильных и опасных побочных эффектах. Как пояснил эксперт, данные об эффективности вакцин будут доступны позднее, выход на массовую вакцинацию может начаться уже в начале следующего года после оценки побочных эффектов.Кулиш также напомнил, что использование аденовирусных векторов в вакцинах в широких массах населения изучено недостаточно хорошо. Предыдущие исследования аденовирусов как векторов, по его словам, показали, что они имеют сравнительно более тяжелые "побочки", чем цельновирусные и рекомбинантные вакцины."Я считаю, что опасность (аденовирусной вакцины - ред.) абсолютно сбалансирована опасностью пандемии COVID-19 и огромным призом в виде многолетнего Т-клеточного иммунитета", — сказал Кулиш.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201107/simptom-1583525869.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

Эксперт спрогнозировал пик гонки за вакциной от COVID-19

03:42 08.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Гонка за вакциной от коронавируса SARS-CoV-2 достигнет пика в январе 2021 года, заявил профессор Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрия Кулиш на онлайн-дискуссии "Гонка за вакциной — что нового?", организованной Harvard Club of Russia, запись имеется в распоряжении РИА Новости.
"Если говорить о гонке (по созданию эффективной вакцины от SARS-CoV-2), то пик гонки случится в начале января 2021 года, когда все начнут меряться тяжелыми побочными эффектами", — сказал Кулиш.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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По его словам, на это время придется выход первых отчетов о третьих фазах испытаний целого ряда вакцин, в том числе российской "Спутник V".
Тогда же, по его словам, должна появиться первая информация о возможных сильных и опасных побочных эффектах. Как пояснил эксперт, данные об эффективности вакцин будут доступны позднее, выход на массовую вакцинацию может начаться уже в начале следующего года после оценки побочных эффектов.
Кулиш также напомнил, что использование аденовирусных векторов в вакцинах в широких массах населения изучено недостаточно хорошо. Предыдущие исследования аденовирусов как векторов, по его словам, показали, что они имеют сравнительно более тяжелые "побочки", чем цельновирусные и рекомбинантные вакцины.
"Я считаю, что опасность (аденовирусной вакцины - ред.) абсолютно сбалансирована опасностью пандемии COVID-19 и огромным призом в виде многолетнего Т-клеточного иммунитета", — сказал Кулиш.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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