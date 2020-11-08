https://ria.ru/20201108/ucheba-1583578287.html

Отца шокировало домашнее задание сына

Отца шокировало домашнее задание сына

Житель Великобритании был шокирован, когда увидел домашнее задание своего сына. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T05:07

2020-11-08T05:07

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Житель Великобритании был шокирован, когда увидел домашнее задание своего сына.Отец беспокоился из-за учебной нагрузки, с которой столкнулся его ребенок, начавший первый год обучения по программе A Level (для дальнейшего поступления в вуз). Британец захотел помочь своему сыну, но пожалел об этом, когда увидел его домашнее задание.Сложные математические уравнения настолько поразили мужчину, что он решил написать об этом в Facebook.Другие родители в Сети также не смогли справиться со сложным заданием.

https://ria.ru/20200717/1574473724.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, школа, образование - общество, в мире