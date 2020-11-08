https://ria.ru/20201108/ucheba-1583578287.html
Отца шокировало домашнее задание сына
Отца шокировало домашнее задание сына
Житель Великобритании был шокирован, когда увидел домашнее задание своего сына. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T05:07
2020-11-08T05:07
2020-11-08T05:16
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Житель Великобритании был шокирован, когда увидел домашнее задание своего сына.Отец беспокоился из-за учебной нагрузки, с которой столкнулся его ребенок, начавший первый год обучения по программе A Level (для дальнейшего поступления в вуз). Британец захотел помочь своему сыну, но пожалел об этом, когда увидел его домашнее задание.Сложные математические уравнения настолько поразили мужчину, что он решил написать об этом в Facebook.Другие родители в Сети также не смогли справиться со сложным заданием.
https://ria.ru/20200717/1574473724.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, школа, образование - общество, в мире